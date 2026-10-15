A Roma un ponte custodisce una leggenda macabra: quattro uomini decapitati da Sisto V sarebbero ricordati da misteriose teste di marmo.

Tra le mille storie nascoste in giro per Roma, ce n’è una assai macabra che si può raccontare solo percorrendo uno dei ponti più celebri della Capitale: narra di quattro teste di marmo, legate da una leggenda alla figura di papa Sisto V, che sembrano rappresentare il ricordo di altrettanti uomini condannati ad essere decapitati. Si tratta di un racconto tramandato nei secoli, nel quale si intrecciano arte, morte e vendetta.

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Roma, Ponte Fabricio e la leggenda dei quattro architetti decapitati da Papa Sisto V

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando di Ponte Fabricio, conosciuto anche come Ponte dei Quattro Capi, che collega il lungotevere De’ Cenci all’Isola Tiberina. È considerato il più antico ponte di Roma ancora conservato nella sua struttura originaria.

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Secondo la tradizione, alla fine del Cinquecento Papa Sisto V avrebbe affidato il restauro del ponte a quattro architetti. I professionisti, però, avrebbero trascorso i lavori litigando e ostacolandosi continuamente. Nonostante il risultato finale fosse eccellente, il pontefice, esasperato dalle loro dispute, avrebbe ordinato di decapitarli. Per ricordarli, le loro teste sarebbero poi state raffigurate insieme sul ponte, obbligandoli simbolicamente a restare vicini per sempre.

La realtà è meno cruenta, ma non meno curiosa. Le sculture non raffigurano infatti quattro architetti giustiziati: si tratta di antiche erme romane quadrifronti, riutilizzate sul ponte. Anche se le erme sono in realtà due, ciascuna dotata di quattro volti, per un totale di otto teste.

Photo Credits: Shutterstock

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