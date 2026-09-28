Roma, a Centocelle la pista di un volo storico è diventata un playground da record: uno spazio dove passato e sport si incontrano.

Sai che a Centocelle c’è uno spazio legato a un aereo entrato nella storia che, oggi, è diventato un playground dalle dimensioni incredibili? Dove un tempo si guardava verso il cielo, ora si torna a incontrarsi e a vivere il quartiere. È una trasformazione che mette insieme passato e presente, con un motivo in più per scoprire Centocelle. Ma che cosa si trova davvero qui?

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Dalla pista di Wilbur Wright a una piazza per lo sport: il parco di Centocelle diventa un playground gigantesco

Siamo nel Parco archeologico di Centocelle, sulla pista di quello che fu il primo aeroporto italiano. Nel 1909 da qui decollò Wilbur Wright: un episodio simbolico per l’avvio della storia dell’aviazione nel nostro Paese.

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Più di un secolo dopo, quella pista è stata ripavimentata con materiali drenanti e trasformata in una lunga piazza colorata, dedicata al movimento e alla socialità. Misura oltre 350 metri di lunghezza e 23 di larghezza: numeri che spiegano perché il nuovo playground attiri l’attenzione anche fuori dal quartiere.

I nuovi spazi sono stati inaugurati il 22 settembre scorso. Lungo l’ex pista si susseguono due aree fitness, spazi per pilates e yoga, quattro tavoli da ping pong, due campi da pickleball e campi per pallavolo, basket e street basket. È stato riqualificato anche lo spazio usato dalla comunità locale per il cricket. Qui si può scegliere di venire per muoversi, giocare o semplicemente ritrovarsi.

La trasformazione continua verso via Casilina: un ex parcheggio di circa 4.500 metri quadrati è diventato una piazza verde con panchine, giochi d’acqua e aiuole. Nell’area sono stati piantati circa 600 nuovi alberi; il parcheggio è stato spostato in una zona separata dai percorsi del parco.

Photo Credits: Alessia Malorgio