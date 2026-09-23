Parco di Centocelle: con l’inaugurazione del più grande playground d’Europa si apre un luogo che promette grandi cose.

Roma aggiunge un nuovo tassello alla trasformazione dei suoi grandi spazi verdi. Al Parco archeologico di Centocelle è stato appena inaugurato quello che è stato presentato come il playground più grande d’Europa, insieme a nuovi spazi destinati alla socialità e al tempo libero. Un intervento che punta a cambiare volto a una delle aree verdi più importanti della zona est della Capitale, con l’ambizione di renderla uno dei parchi simbolo della città.

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Roma, Parco di Centocelle: il playground più grande d’Europa è lungo oltre 350 metri

Il nuovo playground nasce sulla pista del primo aeroporto italiano, dalla quale nel 1909 decollò Wilbur Wright con il Flyer. Lo spazio supera i 350 metri di lunghezza per 23 di larghezza ed è stato ripavimentato con materiali drenanti e suddiviso in numerose aree sportive.

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Ci sono zone fitness, quattro tavoli da ping pong, spazi per pilates e yoga, campi da pickleball, pallavolo, basket e street basket. Il progetto di riqualificazione prevedeva proprio il recupero della vecchia pista come grande spazio aperto dedicato allo sport e all’incontro.

L’intervento, inaugurato lo scorso 22 settembre, comprende anche la trasformazione dell’ex parcheggio lungo via Casilina in una piazza verde di circa 4.500 metri quadrati, con nuove panchine, arbusti, fiori e circa 600 alberature.

Per questi interventi Roma Capitale ha investito oltre 2,6 milioni di euro. Il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato che l’obiettivo è far diventare Centocelle “uno dei più bei parchi di Roma”, restituendo al quadrante uno spazio di natura e socialità.

La trasformazione, però, non è ancora conclusa: sono previsti ulteriori accessi, nuove piazze, parcheggi, punti ristoro e il completamento delle bonifiche. Il masterplan complessivo riguarda un parco di 126 ettari.

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