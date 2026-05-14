Roma guarda il cielo dell’Ascensione: se oggi piove, lo farà per 40 giorni? Il proverbio torna d’attualità tra nubi e rovesci.

Oggi, 14 maggio 2026, è un giorno in cui – soprattutto a Roma – il cielo sembra giocare con uno dei proverbi più temuti della tradizione popolare: se piove nel giorno dell’Ascensione, per 40 giorni vedremo il cielo fare altrettanto. Si tratta di una frase antica, sospesa tra fede, mondo agricolo e osservazione del clima, che torna d’attualità proprio mentre le previsioni meteo indicano nubi, rovesci e temporali sulla Capitale…

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Il proverbio dell’Ascensione a Roma: se piove oggi poi pioverà per 40 giorni?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il detto è tra i più noti del calendario contadino: “Se piove il giorno dell’Ascensione, per quaranta giorni non resteremo senza pioggia”. Non va letto come una previsione scientifica in senso moderno, ma come una formula popolare nata dall’osservazione dei ritmi stagionali.

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L’Ascensione cade quaranta giorni dopo Pasqua e si colloca nel cuore della primavera avanzata – quest’anno cade oggi, 14 maggio – quando il tempo può oscillare tra le prime spinte estive e le ultime fasi instabili di matrice atlantica.

Il numero quaranta, inoltre, ha un peso simbolico fortissimo: richiama la Bibbia, i tempi di prova, il diluvio, la quarantena, l’idea di un ciclo che deve compiersi prima del ritorno all’equilibrio. Nelle campagne, però, il significato era molto concreto. La pioggia tardiva di maggio poteva danneggiare grano, fieno, fioriture dell’olivo e raccolti, trasformando un fenomeno meteorologico in una minaccia economica.

Le previsioni meteo, tra l’altro, confermano il trend. Se stamattina a Roma vedremo il cielo sereno, assisteremo anche a un graduale peggioramento nel corso della giornata. Dopo le 14:00 vedremo il cielo sempre più coperto e il vento avvolgerà la Capitale, fino a portare un concreto rischio pioggia nel pomeriggio e in serata.

Quest’anno, dunque, il giorno dell’ascensione pioverà. Lo farà davvero per 40 giorni?

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