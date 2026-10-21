A Roma c’è una piazza dove il vento sembra non fermarsi mai: dietro le folate incessanti si nasconde un’antica e affascinante leggenda.

Roma è una città dove ogni cosa sembra avere qualcosa da raccontare, e il vento non fa eccezione. Tra vicoli, palazzi antichi e piazze attraversate ogni giorno da residenti e turisti, ce n’è una in particolare in cui le folate sembrano non concedersi quasi mai una pausa, tanto da diventare nel tempo le protagoniste di una leggenda affascinante.

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Il Diavolo e il Vento: a Roma la leggenda di Piazza del Gesù

Andiamo con ordine e partiamo da Piazza del Gesù, nel cuore del centro storico di Roma. Secondo una leggenda ricordata anche dallo scrittore francese Stendhal, un giorno il Diavolo passeggiava per Roma insieme al Vento.

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Arrivati davanti alla Chiesa del Gesù, il primo entrò nell’edificio chiedendo all’altro di aspettarlo. Ma non tornò mai. Da allora il Vento ha continuato a girare irrequieto nella piazza, in attesa del suo compagno.

Un’altra versione narra invece che Lucifero, giunto per distruggere la chiesa, ne rimase così affascinato che fuggì all’alba.

C’è chi legge nel racconto un omaggio all’abilità dei gesuiti nel convertire perfino il Demonio; altri vi scorgono una satira contro il loro potere ma una spiegazione decisamente terrena esiste: Piazza del Gesù si trova alla confluenza di cinque strade – via del Plebiscito, via del Gesù, Corso Vittorio Emanuele II, via Celsa e via d’Aracoeli – che favoriscono il passaggio delle correnti d’aria.

Affacciata sulla piazza, la Chiesa del Gesù, costruita tra il 1568 e il 1584, custodisce alcune meraviglie barocche: il celebre affresco illusionistico del Trionfo del Nome di Gesù di Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccia, e la Cappella di Sant’Ignazio.

Photo Credits: Shutterstock

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