Entro l’inizio del Giubileo l’area intorno alla Stazione Termini di Roma verrà riqualificata, a partire proprio da Piazza dei Cinquecento.

La Conferenza dei Servizi per Piazza dei Cinquecento

Il 5 maggio ha avuto inizio la conferenza dei servizi per riqualificare Piazza dei Cinquecento, nella zona intorno alla Stazione Termini.

Si è iniziato con l’iter di valutazione del progetto ad opera di Grandi Stazioni Rail e Giubileo 2025 S.p.A. , attuatori dei progetti previsti per la riqualificazione della zona. La conferenza dei servizi in questo senso è di fondamentale importanza per riunire tutti i soggetti coinvolti e stabilire un piano comune di lavoro con unità d’intenti.

Le procedure per la realizzazione della prima parte del progetto saranno poste in essere al termine della conferenza dei servizi. Procedure che dovranno essere portate a termine entro l’inizio del 2025, anno del Giubileo.

Il progetto

Il progetto si articola a partire da uno sguardo complessivo sulla Stazione Termini. Si considera, infatti, la viabilità nella zona e l’interconnessione di alcune vie in tutto il quadrante. La zona intorno alla Stazione Termini e quelle limitrofe, fino ad arrivare a Piazza della Repubblica, saranno considerate come un unico punto nevralgico della città, la cui organizzazione è vitale per la vivibilità di Roma stessa.

L’approccio da attuare è, quindi, di tipo sistemico con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità e l’interconnessione della zona, a partire proprio da Piazza dei Cinquecento. Di questo approccio beneficeranno anche i monumenti e le aree archeologiche circostanti, che saranno valorizzate.

Non per ultima, la qualità architettonica e ambientale della zona intorno a Piazza dei Cinquecento migliorerà sensibilmente, di concerto con l’intero piano di riqualificazione. A questo punto bisogna solamente aspettare l’anno del Giubileo, che porterà alla città di Roma anche questa novità.