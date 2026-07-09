Roma cambia volto di notte: dal 9 luglio scatta il piano movida con nuove regole per serate, rientri e quartieri più sicuri.

La notte di Roma cambia volta, e questa volta non è solo un modo di dire: da oggi, 9 luglio, entra in funzione il nuovo piano per la movida, un progetto che promette di ridisegnare il modo in cui la Capitale vive dopo il tramonto. Tra serate, rientri, piazze piene e quartieri che non dormono mai, il Campidoglio prova a mettere ordine nella Roma notturna. Ma quali sono le nuove regole del piano?

Il Piano Roma Notte per la movida parte oggi: più controlli, ma anche tutor nelle zone calde

Si chiama Piano Roma Notte ed è il nuovo progetto di Roma Capitale per rendere più sicure e vivibili le serate della città. Sarà attivo ogni settimana nelle notti di giovedì, venerdì e sabato, e sarà volto a fornire ai cittadini una serie di garanzie di sicurezza, mobilità, decoro urbano e presidio del territorio.

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Tra le novità più visibili c’è il rafforzamento della Polizia Locale, con 20 pattuglie aggiuntive nei municipi. Ma arrivano anche i “tutor della notte”: figure riconoscibili da pettorina e tesserino, presenti nelle aree della movida per dare informazioni, aiutare chi è in difficoltà, mediare tensioni e segnalare episodi critici alle forze dell’ordine.

Il piano guarda anche al rientro a casa. Dal sabato sera raddoppia la frequenza delle linee notturne che sostituiscono la metro, mentre parte “Come Back Home”, una rete di sei linee circolari tra le zone della movida, con fermate anche a richiesta.

In arrivo anche un bonus taxi da un milione di euro per donne, under 26, over 70 e persone fragili. Sul fronte urbano, più luci LED, nuove telecamere, pulizie straordinarie, macchine mangiavetro e locali aderenti alla rete dei “Porti Sicuri”: bar e ristoranti pronti a diventare punti d’aiuto per cittadini e turisti.

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