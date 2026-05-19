Roma rafforza i controlli: in arrivo 38 nuovi Photored contro il passaggio con il rosso negli incroci più trafficati.

A Roma arrivano nuovi controlli contro il passaggio con il semaforo rosso: la Capitale si prepara infatti a installare altri 38 impianti Photored, dispositivi automatici pensati per individuare e sanzionare chi attraversa gli incroci quando il segnale è già scattato. Una misura che punta a rafforzare la sicurezza stradale e a ridurre i rischi nei punti più trafficati della città.

Dove saranno installati i nuovi Photored in arrivo a Roma: come funzionano e quanto si rischia davvero

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I nuovi impianti Photored di Roma andranno ad ampliare la rete già presente, composta oggi da 11 sistemi attivi su alcune grandi arterie urbane. I 38 Photored saranno collocati in alcuni punti considerati strategici per la viabilità romana, soprattutto negli incroci ad alta intensità di traffico e con maggiore incidentalità.

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Tra le zone indicate ci sono via Nomentana, via Cristoforo Colombo, via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, assi fondamentali per gli spostamenti quotidiani di migliaia di automobilisti che si trovano ad attraversare la Capitale. L’installazione sarà curata da Roma Servizi per la Mobilità e, secondo il cronoprogramma, gli impianti dovrebbero entrare in funzione entro la prossima estate.

I Photored sono diversi dalle classiche telecamere. Utilizzano dei sensori sulla carreggiata e telecamere ad alta definizione. Quando il semaforo diventa rosso, il sistema si attiva automaticamente: se un veicolo supera la linea di arresto, registra una sequenza di immagini che documenta l’infrazione.

La multa per chi passa con il rosso è una sanzione piuttosto salata: può superare i 160 euro, con decurtazione di 6 punti dalla patente. Ma l’obiettivo non è solo sanzionare: il sistema punta anche a scoraggiare accelerazioni pericolose con il giallo e comportamenti rischiosi agli incroci.

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