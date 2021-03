Pasqua 2021 Roma, Pasticceria De Santis: Colombe Pasquali artigianali per tutti i gusti!

Roma, Pasticceria De Santis: colombe artigianali per Pasqua Siete alla ricerca della colomba di Pasqua più buona di Roma? Vi state chiedendo se scegliere una […]

Roma, Pasticceria De Santis: colombe artigianali per Pasqua

Siete alla ricerca della colomba di Pasqua più buona di Roma?

Vi state chiedendo se scegliere una colomba artigianale, preparata con amore e seguendo le ricette della tradizione, anziché una colomba pasquale industriale?

Non ci sono dubbi! La migliore colomba di Pasqua la troverete solo in un forno artigianale, come quello di De Santis Santa Croce.

Perché? Per la consistenza dell’impasto, soffice e alveolata, la lievitazione lunga e naturale, le intense note aromatiche, le glassatura delicata e croccante, in un quadro di soave, leggera, incantevole dolcezza.

Materie prime di eccellente qualità, una lunga lievitazione naturale e farciture golose.

Sono questi gli ingredienti della colomba artigianale di De Santis Santa Croce, il tempio dei sapori buoni di Roma dal 1908, che, in occasione della Pasqua 2021, ha deciso di arricchire la sua Linea artigianale pasquale.

Senza dimenticare il packaging, ricercato ed elegante: uno scrigno che lascia intravedere, dalle sue fessure, tutta la magia di una creazione artigianale con oltre 100 anni di storia alle spalle.

La colomba di Pasqua di De Santis Santa Croce è l’idea regalo gustosa ed elegante per arricchire la vostra tavola di Pasqua o quella dei vostri amici e familiari.

Da De Santis Santa Croce la Pasqua artigianale 2021 si presenta in tutte queste varianti:

Colomba Pasqua classica (con glassa di mandorle e canditi di arancio e cedro);

Colomba Pasqua all’albicocca;

Colomba Pasqua all’arancia e cioccolato;

Colomba Pasqua alla fragola e cioccolato;

Colomba Pasqua al cioccolato.

Inoltre non potevano mancare i grandi classici della Pasqua:

Casatiello napoletano;

Pizza al formaggio;

Pastiera;

Rosa di Pasqua

CASATIELLO, PASTIERA, ROSA DI PASQUA, PIZZA AL FORMAGGIO PER LA COLAZIONE PASQUALE: TUTTA LA LINEA ARTIGIANALE DI PASQUA 2021

Se volete portare sulla vostra tavola un dolce artigianale tipico della tradizione pasquale, oltre alla colomba di Pasqua artigianale, potete scegliere uno dei prodotti della nostra Linea Artigianale di Pasqua.

Per la colazione di Pasqua:

la Pizza di Pasqua (o Torta al formaggio ), torta salata immancabile nella colazione di Pasqua del Centro Italia: con provolone, groviera, pecorino romano, parmigiano, uova pepe, da accompagnare ai salumi più buoni o alle uova per iniziare i festeggiamenti con gusto e tanta genuina convivialità.

(o ), torta salata immancabile nella colazione di Pasqua del Centro Italia: con provolone, groviera, pecorino romano, parmigiano, uova pepe, da accompagnare ai salumi più buoni o alle uova per iniziare i festeggiamenti con gusto e tanta genuina convivialità. l’ottimo Casatiello artigianale, preparato secondo una ricetta antica e con una lunga lievitazione (6-8 ore) che gli permette di mantenere fragranza e freschezza più a lungo. I salumi scelti per il ripieno del nostro Casatiello provengono da aziende selezionate sul territorio laziale, tra cui Norcia. Oltre al parmigiano, utilizziamo uno dei pochi pecorini romani prodotti ancora nel Lazio, di qualità superiore.

la Pastiera , dolce tipico campano, che ha superato i confini regionali e nazionali diventando uno dei dolci di Pasqua per antonomasia.

, dolce tipico campano, che ha superato i confini regionali e nazionali diventando uno dei dolci di Pasqua per antonomasia. La Rosa di Pasqua o Torta di Rose, un dolce tipico della tradizione del centro Italia, molto amato dalle nostre nonne e bisnonne che si sta, purtroppo, perdendo nella nostra memoria. De Santi Santa Croce ha deciso di riproporlo nella nostra Linea artigianale di Pasqua come tributo alla tradizione dolciaria del nostro territorio e ai ricordi della nostra infanzia. Il dolce si presenta all’esterno come un bouquet di fiori, grazie alla speciale lavorazione della pasta e, in fase di cottura, alle diverse gradazioni di colore che assume la glassa in superficie. La sua preparazione è lunga e articolata, motivo per il quale sta purtroppo cadendo in disuso: almeno tre impasti, lunghi tempi di riposo e un’ultima lievitazione di almeno 12 ore. Ma è proprio la sua lavorazione così complessa a rendere la consistenza di questo dolce morbida, fresca e gustosa: una delizia per gli occhi e per il palato!

