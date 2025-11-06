Roma è una città ricca di musei, monumenti e siti archeologici, ma visitarla può diventare impegnativo anche dal punto di vista economico. Fortunatamente, c’è un modo per risparmiare senza rinunciare a nulla: la Roma Pass, la card turistico-culturale ufficiale di Roma Capitale che permette di scoprire la città a prezzo agevolato, accedendo a oltre 100 attrazioni tra musei, monumenti, aree archeologiche ed experience.

Cos’è la Roma Pass e come funziona

La Roma Pass è disponibile in due versioni, da 72 ore e da 48 ore, e offre vantaggi esclusivi su musei, trasporti pubblici, eventi e tanto altro.

In entrambi i casi, la card include l’uso illimitato dei mezzi pubblici (metro A, B, B1, C, linee bus, tram, Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti) e l’accesso gratuito ai servizi igienici della rete P.Stop.

Roma Pass 72 ore – 62,90 €

Valida per 3 giorni consecutivi dal primo utilizzo. Consente l’ingresso gratuito ai primi 2 musei o siti archeologici a scelta e biglietti ridotti per tutte le altre attrazioni comprese nella card.

Roma Pass 48 ore – 38,00 €

Valida per 2 giorni consecutivi dal primo utilizzo. Offre l’ingresso gratuito alla prima attrazione scelta e riduzioni per le successive.

Dove acquistare la Roma Pass

La Roma Pass è disponibile sia in formato digitale, tramite la App Roma Pass per iOS e Android, sia in formato fisico presso i Bookshop e i Tourist Infopoint di Roma Capitale, tra cui:

Castel Sant’Angelo (piazza Pia, giardini di Castel Sant’Angelo)

Aeroporto di Ciampino – Zona esterna dell’area Arrivi

Aeroporto di Fiumicino – Arrivi Internazionali, Terminal T3

Fori Imperiali – via dei Fori Imperiali

Minghetti – via Marco Minghetti (angolo via del Corso)

Auditorium Conciliazione – via della Conciliazione 4

San Paolo – piazzale San Paolo, davanti alla Basilica di San Paolo fuori le Mura

Prima di visitare le attrazioni, è consigliabile controllare orari, giorni di apertura e modalità di prenotazione sui siti web dei singoli musei o su romapass.it.