Si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, competizione trasmessa in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset. Agli ottavi di finale la Roma fa il suo esordio nel torneo affrontando il Torino allo stadio Olimpico.

Quando si gioca Roma-Torino

Partita: Roma-Torino

Roma-Torino Data: martedì 13 gennaio

martedì 13 gennaio Orario: 21:00

21:00 Stadio: Olimpico di Roma

La vincente della sfida affronterà l’Inter ai quarti di finale.

Dove vedere Roma-Torino in TV e streaming

La partita sarà visibile gratis e in chiaro:

TV: Italia 1 (canale 6 del Digitale Terrestre, 106 Sky)

Italia 1 (canale 6 del Digitale Terrestre, 106 Sky) Streaming: Mediaset Infinity

Non è necessario alcun abbonamento: basta collegarsi alla piattaforma Mediaset o sintonizzarsi su Italia 1.

Il momento delle due squadre

La Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, arriva a questo appuntamento forte di due vittorie consecutive in campionato contro Lecce e Sassuolo. I giallorossi vogliono continuare il momento positivo e puntano con decisione alla qualificazione ai quarti.

Il Torino, invece, è reduce dal ko di campionato contro l’Atalanta. In Coppa Italia, però, il percorso dei granata è già iniziato: nel turno precedente hanno eliminato il Venezia con un netto 5-1. In campionato, inoltre, è stato proprio il Torino ad avere la meglio sulla Roma, vincendo 1-0 grazie al gol di Simeone.

Le ultime sulle formazioni

Emergenza in casa Roma: Gianluca Mancini è squalificato, mentre Gasperini ritrova Ndicka, rientrato dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Restano in dubbio alcuni elementi, con Pellegrini e Dovbyk sicuramente indisponibili.

Nel Torino, Baroni dovrà fare a meno di Pedersen e Ilic, ma potrà contare su Simeone e Ngonge in attacco.

Probabili formazioni Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1):

Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala

Allenatore: Gasperini

TORINO (3-4-1-2):

Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Simeone

Allenatore: Baroni

Roma-Torino: obiettivo quarti

Calcio d’inizio alle 21:00 per una sfida che promette spettacolo. La Roma vuole confermare la crescita vista nelle ultime settimane, mentre il Torino sogna un altro colpo all’Olimpico per continuare il cammino in Coppa Italia.