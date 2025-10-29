Dopo il successo contro il Sassuolo, la Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo per la nona giornata di Serie A: oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, i giallorossi ospitano all’Olimpico il Parma di Carlos Cuesta, deciso a risalire la classifica dopo il pareggio interno con il Como.

I capitolini vogliono mantenere il passo del Napoli, vittorioso ieri a Lecce, mentre i ducali cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Il fischio d’inizio di Roma–Parma è previsto per le ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma–Parma in diretta TV

La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Sarà possibile seguirla su:

Sky Sport Calcio (canale 202)

Sky Sport 252

Gli abbonati DAZN potranno accedere alla diretta anche tramite:

Smart TV compatibili

App DAZN su Sky Q

Dispositivi PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box

Roma–Parma in streaming

Per chi preferisce seguire la partita in mobilità, Roma–Parma sarà visibile anche in streaming su:

DAZN

Sky Go (per abbonati Sky)

(per abbonati Sky) NOW TV

Tutte le app sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store: sarà sufficiente accedere con il proprio account abbonato per guardare la partita in diretta.