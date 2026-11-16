A Roma torna la Christmas Parade, la più grande parata di Natale d’Europa: musica, spettacoli e magia. Ecco quando e come partecipare.

Roma si prepara a entrare nell’atmosfera delle feste con un appuntamento capace di trasformare le strade della Capitale in un grande spettacolo a cielo aperto. Torna infatti la Roma Christmas Parade, ovvero la più grande parata di Natale d’Europa: un evento che promette di riunire cittadini, famiglie e visitatori in un’unica, coloratissima celebrazione per grandi e piccoli. Ma quando è in programma e come si potrà prendere parte alla sfilata?

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Christmas Parade 2026 a Roma: quando e dove passerà la sfilata di Natale più grande d’Europa

L’appuntamento domenica 22 novembre 2026, alle 15, con partenza da Piazza del Popolo. La sfilata ideata da Christmas World attraverserà via del Corso, raggiungerà largo Goldoni e terminerà in piazza di Spagna.

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Ad accompagnare il corteo saranno artisti, musicisti, performer e ospiti speciali, con spettacoli itineranti e atmosfere natalizie. Dopo l’esordio del 2025, che secondo gli organizzatori ha coinvolto oltre 30mila persone, l’iniziativa torna per una seconda edizione che vuole trasformare il centro storico in una festa collettiva.

Ma dietro le luci e le coreografie c’è soprattutto una finalità solidale. La Christmas Parade sostiene i bambini in cura all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e le loro famiglie. Con una donazione minima di 5 euro, i partecipanti potranno contribuire al progetto per migliorare la Ludoteca del Gianicolo, uno spazio dedicato al gioco e alla creatività.

La raccolta fondi proseguirà fino al 10 gennaio 2027, anche attraverso i canali e i punti donazione di Christmas World. Per partecipare basta presentarsi al corteo, con il proprio cappello rosso da Babbo Natale, e condividere una giornata di festa che mette al centro la solidarietà.