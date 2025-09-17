Ogni settembre il Pantheon regala un raro spettacolo: i raggi del sole dall’oculo creano geometrie perfette all’interno del tempio di Roma.

Tra i simboli monumentali più amati di Roma, il Pantheon continua a sorprendere non solo per la sua grandiosità architettonica ma anche per i segreti che custodisce. Ogni anno, nei primi giorni di settembre, l’antico tempio si trasforma in uno scenario affascinante: il sole, filtrando dall’oculo al centro della cupola, proietta raggi che creano geometrie sorprendenti sugli interni. Non si tratta di un semplice gioco di luce, ma di un fenomeno raro e carico di suggestione, che rivela l’ingegno e la precisione con i quali gli antichi Romani unirono architettura e astronomia. Si tratta di uno spettacolo che, ancora oggi, emoziona visitatori da ogni parte del mondo. Scopri come fare per vederlo!

Photo Credits: Shutterstock