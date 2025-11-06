Nel grande cuore di Roma, tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia, c’è uno dei luoghi simbolo della politica italiana che apre le sue porte al pubblico in maniera del tutto libera. Stiamo parlando di Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi del Governo italiano, al quale si può accedere gratuitamente con visite guidate che permettono di scoprire la storia, l’arte e le istituzioni del Paese da una prospettiva unica. Dall’interno della stanza dei bottoni!

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Palazzo Chigi, affacciato su Piazza Colonna e sulla Colonna di Marco Aurelio, è un capolavoro architettonico che racchiude oltre tre secoli di storia. Costruito nel Cinquecento e divenuto sede del Governo dal 1961, ospita ambienti sontuosi come lo Scalone d’onore, la Sala dei Mappamondi e la Sala del Consiglio dei Ministri, cuore delle decisioni politiche italiane. Durante la visita guidata di circa 40 minuti, i partecipanti percorrono un itinerario che si snoda tra il Cortile d’onore, la Sala delle Galere, la Sala delle Scienze e l’Anticamera del Presidente.

Un’occasione rara per ammirare affreschi barocchi, stucchi dorati e opere d’arte che raccontano l’intreccio tra potere, storia e bellezza. Ogni sala custodisce un frammento di memoria del Paese, trasformando la visita in un’esperienza immersiva tra cultura e istituzioni.

Come partecipare e come prenotare la visita gratuita

Le visite si svolgono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con ingressi ogni 30 minuti dalle 9:30 alle 13:00. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria, con gruppi di massimo 40 persone per turno.

Per prenotare una visita è però necessario inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo visite@palazzochigi.it

Photo Credits: Shutterstock