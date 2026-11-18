Dal 20 al 30 novembre 2026 al Roma Outlet Village arrivano i Winter Black Days: undici giorni di sconti fino al 70% sui prezzi outlet, nuove aperture, installazioni a tema e attività per famiglie.

Winter Black Days al Roma Outlet Village

Undici giorni di shopping, promozioni ed esperienze immersive attendono i visitatori al Roma Outlet Village di Sant’Oreste, a nord della Capitale. Dal 20 al 30 novembre 2026 il Village lancia i Winter Black Days, con sconti fino al 70% sui prezzi outlet su una selezione di articoli dei brand aderenti, occasione ideale per rinnovare il guardaroba invernale e anticipare i regali di Natale.

Brand, ristorazione e nuove aperture

Nel nuovo outlet premium sviluppato da Arcus Real Estate (Gruppo Percassi) il mix commerciale spazia da moda e sportswear al lifestyle. Tra le insegne già presenti figurano Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Nike, Guess, Timberland, RefrigiWear, U.S. Polo, Il Lanificio, Harmont & Blaine Junior e Delsey. L’offerta food & beverage include Venchi, Starbucks, Ami Pokè e McDonald’s, affiancati da specialità enogastronomiche del territorio.

La prima fase del progetto prevede circa 90 negozi e continua la progressiva apertura di nuove insegne. Entro la fine di novembre sono attesi Farinella, che arricchirà l’area ristorazione, oltre a Geox, Trussardi, Murphy & Nye e Fracomina, che potenzieranno ulteriormente la componente fashion del Village.

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Una tourism shopping destination per Roma e il Centro Italia

Il Roma Outlet Village nasce con l’obiettivo di rafforzare l’offerta retail premium a servizio di Roma e del Centro Italia, puntando su una forte vocazione turistica. La posizione, a circa 30 minuti da Roma Nord e a ridosso dell’uscita Ponzano Romano sull’autostrada A1, lo rende facilmente raggiungibile sia dal pubblico locale sia dai flussi turistici che attraversano il territorio.

Shopping, ristorazione, servizi e intrattenimento si integrano in un’unica destinazione, pensata per prolungare la permanenza dei visitatori e creare nuove occasioni di visita durante tutto l’anno, contribuendo all’attrattività commerciale e turistica dell’area.

Eventi, installazioni e calendario delle iniziative

I Winter Black Days si inseriscono in un più ampio programma di iniziative che accompagnerà il Roma Outlet Village fino al 6 gennaio 2027. Il periodo delle festività sarà animato da scenografie luminose, momenti di intrattenimento e attività dedicate alle famiglie, con proposte pensate per visitatori di tutte le età.

Tra le esperienze annunciate spiccano le installazioni e le attività ispirate al mondo LEGO, il percorso immersivo “Dipinti Animati” dedicato alle opere di Van Gogh e Monet, oltre agli appuntamenti con il Treno delle Meraviglie e con Babbo Natale. Un palinsesto di eventi che affianca allo shopping ulteriori motivi di visita, rendendo il Village una meta da vivere non solo per gli acquisti ma anche per il tempo libero.

Informazioni utili per la visita

Roma Outlet Village – Autostrada A1, uscita Ponzano Romano

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Winter Black Days: dal 20 al 30 novembre 2026, con promozioni fino al 70% sui prezzi outlet su una selezione di prodotti dei brand aderenti.

Foto: Ufficio Stampa