Apre il Roma Outlet Village: un nuovo polo dello shopping alle porte della Capitale, tra negozi e marchi internazionali.

Un nuovo punto di riferimento per fare shopping alle porte di Roma è pronto ad aprire i battenti. Da venerdì 6 novembre ha aperto infatti il Roma Outlet Village, un nuovo polo commerciale che promette di attirare appassionati di moda, famiglie e visitatori alla ricerca di nuove esperienze d’acquisto. Tra marchi internazionali e un progetto pensato per valorizzare il territorio, la struttura si prepara a diventare una delle nuove destinazioni commerciali della Capitale.

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Roma Outlet Village, apertura il 6 novembre: dove si trova e quali negozi ci saranno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Roma Outlet Village è aperto al pubblico da venerdì 6 novembre 2026, con un weekend inaugurale dedicato allo shopping e all’intrattenimento. La struttura sorge a Sant’Oreste, vicino all’uscita di Ponzano Romano dell’autostrada A1, a circa 30-40 minuti da Roma.

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Il nuovo outlet si presenta come un villaggio commerciale all’aperto, con piazze, aree verdi, percorsi pedonali e giochi d’acqua. L’obiettivo è trasformarlo in una destinazione capace di coniugare acquisti e turismo, valorizzando anche le attrazioni circostanti, dal Monte Soratte ai suggestivi bunker sotterranei visitabili. L’apertura coinciderà inoltre con l’avvio degli allestimenti natalizi, tra decorazioni luminose e iniziative che accompagneranno i visitatori fino al 6 gennaio 2027.

Realizzato da Arcus Real Estate, società del gruppo Percassi, con un investimento di 100 milioni di euro, il complesso prevede inizialmente circa 90 negozi su 21mila metri quadrati, destinati ad aumentare progressivamente fino a 150.

Tra i marchi annunciati figurano Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess e Victoria’s Secret. Per la ristorazione sono previsti Starbucks, McDonald’s, Venchi e altre insegne.

Roma Outlet Village sarà aperto al pubblico già da venerdì 6 novembre , secondo il seguente programma:

Sabato 7 e domenica 8 novembre: dalle 10.00 alle 21.00 si terrà il Grand Opening, con un fine settimana dedicato allo shopping e all’intrattenimento, tra atmosfere suggestive ed esperienze pensate per grandi e piccoli. In occasione del Grand Opening, i brand aderenti proporranno promozioni speciali e ulteriori sconti del 50% sui prezzi outlet di una selezione di articoli.

Roma Outlet Village si trova all’uscita di Ponzano Romano sull’autostrada A1 che collega Roma con Firenze, Milano e il Nord Italia ed è a 40 minuti dal centro di Roma. Facile da raggiungere, ti accoglie con tutto il fascino dello stile italiano.

Photo Credits: Shutterstock

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