Domenica 29 marzo torna l’ora legale: a Roma non cambiano solo le lancette, ma anche la vita all’aperto. Ecco perché succede davvero.

Domenica 29 marzo ritorna l’ora legale, e a Roma cambierà qualcosa che va ben oltre le lancette dell’orologio. Le giornate si allungheranno, la luce si sposterà e la città intera si risveglierà in modo del tutto diverso. Ma perché nella Capitale il cambio d’ora si traduce sempre in una maggiore vita all’aperto? La risposta è meno scontata di quanto si possa pensare (e affonda le radici nella storia recente). Non ci resta che scoprirne il vero motivo.

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Roma: perché con l’ora legale si esce di più?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche perché a Roma, nel lungo periodo dell’ora legale (fino ad ottobre), il sole può tramontare oltre le 20:30 in primavera e arrivare oltre le 21:00 in estate.

Un semplice slittamento della luce naturale che ha un impatto concreto sulle abitudini quotidiane: più ore di luce significano più tempo percepito per uscire, incontrarsi e vivere gli spazi urbani. Non è solo una questione pratica, ma anche psicologica: la luce favorisce attività sociali e riduce la percezione della “fine della giornata”.

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Il fenomeno ha radici precise. Con l’introduzione stabile dell’ora legale tra anni ’60 e ’70, anche per esigenze legate alla crisi energetica, i romani iniziarono a sfruttare di più le ore serali all’aperto. Quartieri come Trastevere o piazze simbolo come Piazza Navona si sono progressivamente trasformati in centri della vita notturna proprio grazie alla maggiore luce disponibile. Col tempo, questa abitudine si è consolidata fino a diventare un tratto distintivo della città: uscire la sera non è solo una scelta, ma una vera cultura urbana.

In questo senso, l’ora legale non è solo un artificio tecnico per risparmiare energia, ma un fattore che ha contribuito a modellare lo stile di vita romano, rendendo la sera uno dei momenti più identitari della Capitale.

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