Dopo Milano-Cortina 2026 torna il sogno: Roma potrebbe ospitare le Olimpiadi 2040, riaprendo il dibattito sul futuro dello sport italiano.

La chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non ha segnato soltanto la fine di un grande evento sportivo, ma ha riacceso anche una suggestione che riguarda il futuro dello sport italiano e sulla possibilità di rivedere la fiamma dei Giochi del 2040 brillare a Roma. Tra bilanci positivi e nuovi scenari internazionali, riprende infatti a circolare l’idea di riportare quelli estivi nella Capitale, tornando su un dibattito che guarda già ai prossimi decenni.

Olimpiadi a Roma nel 2040, un’ipotesi che torna sul tavolo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il successo organizzativo di Milano-Cortina 2026 ha rafforzato la credibilità dell’Italia agli occhi del Comitato Olimpico Internazionale, aprendo la porta a nuove ambizioni. A parlarne è stato anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha sottolineato come una futura candidatura debba nascere da un percorso condiviso tra Governo, istituzioni locali, movimento sportivo e organizzatori.

Secondo le prime valutazioni, l’edizione più plausibile potrebbe essere quella del 2040, una data altamente simbolica: segnerebbe infatti il ritorno delle Olimpiadi estive a Roma esattamente 80 anni dopo i Giochi del 1960, considerati ancora oggi uno dei momenti più iconici dello sport italiano. Tra l’altro, con Los Angeles 2028 e Brisbane 2032 già assegnate, il campo resta aperto per le edizioni successive.

Il sogno romano, però, dovrà confrontarsi con una competizione globale sempre più complessa. Diverse nazioni stanno valutando candidature per i Giochi futuri, tra cui Turchia, India, Qatar, Indonesia e Germania, mentre cresce anche l’interesse di paesi africani desiderosi di ospitare per la prima volta un’Olimpiade.

