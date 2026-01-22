Dalle 20:00 alle 24:00 stop a bus e tram. Restano regolari le metropolitane e le linee gestite dai privati. Ecco la guida completa per evitare disagi.

Roma si prepara a una serata di possibili disagi sul fronte della mobilità pubblica. Per la serata di oggi, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Orsa hanno proclamato due distinte azioni di sciopero che interesseranno il personale Atac. L’agitazione avrà una durata di quattro ore, concentrate nella fascia serale.

Orari e Modalità dell’Agitazione

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 20:00 alle ore 24:00. In questo arco temporale, il servizio di superficie gestito direttamente da Atac potrebbe subire forti rallentamenti, cancellazioni di corse o interruzioni totali.

Saranno interessati principalmente:

Autobus (linee Atac)

(linee Atac) Tram

Filobus

Cosa Funziona Regolarmente: Metro e Linee Garantite

Nonostante l’agitazione, diverse componenti del trasporto capitolino resteranno regolarmente in funzione, limitando l’impatto sui cittadini che devono spostarsi tra le diverse zone della città.

Metropolitane e Ferrovie concesse:

Le linee A, B/B1 e C della metropolitana saranno regolarmente in funzione .

della metropolitana saranno . La ferrovia Termini-Centocelle non sarà interessata dallo sciopero.

Linee bus garantite: Viaggeranno regolarmente le linee subaffidate ad altri operatori (021, 043, 075, 113, 246, 246P, 500, 551, 669, 772) e tutte le 89 linee gestite dagli operatori privati (Roma TPL e altri). Tra queste si confermano operative le linee: 08, 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999.