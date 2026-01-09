Giornata di raccoglimento oggi a Roma per la celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime della tragedia di Crans-Montana. A partire dalle ore 13, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in via del Corso 437, è in programma la funzione religiosa.
Per consentire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza, già 30 minuti dopo la mezzanotte di oggi sono scattate le prime misure straordinarie sulla viabilità e sulla sosta nel cuore della Capitale.
È stato infatti disposto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta nelle seguenti aree:
- piazza Augusto Imperatore
- via del Corso, nel tratto compreso tra via della Croce e largo Goldoni
- piazza del Popolo, emiciclo lato Pincio
- largo degli Schiavoni
- largo Augusto Imperatore
Previsto inoltre il transennamento di largo Carlo Goldoni all’angolo con via Tomacelli e di largo dei Lombardi, con possibili ripercussioni sulla circolazione pedonale e veicolare.
Si invitano residenti, automobilisti e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a preferire percorsi alternativi per gli spostamenti nel centro di Roma nel corso della giornata.