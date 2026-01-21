A Roma c’è un obelisco famosissimo con geroglifici impossibili da leggere: non è un mistero, è solo sbagliato! E la storia è incredibile.

Roma è piena di iscrizioni antiche che sembrano parlarci direttamente dal passato, ma ce n’è una che, paradossalmente, non dice nulla: è quella su un obelisco famoso, fotografato ogni giorno da turisti e romani. Eppure, quasi nessuno sa che i suoi geroglifici non si possono leggere davvero. Non perché manchino gli studiosi, ma perché quelle scritte… sono sbagliate. E dietro questo errore si nasconde una storia sorprendente.

Leggi anche: — L’obelisco di Piazza San Pietro nasconde un segreto incredibile: c’entrano le lenticchie

L’obelisco “sbagliato” di Trinità dei Monti a Roma: dove si trova e perché è unico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’obelisco in questione è quello Sallustiano, collocato davanti alla chiesa di Trinità dei Monti, tra la scalinata che scende verso Piazza di Spagna e le strade che convergono lì vicino, come via Sistina e via Gregoriana.

È chiamato “Sallustiano” perché in origine decorava gli Horti Sallustiani, i giardini monumentali legati al generale romano Sallustio. Realizzato in epoca imperiale (tra II e III secolo), non è un obelisco egizio autentico: è uno di quelli “di imitazione”, creati a Roma e poi decorati come se fossero antichi reperti faraonici.

Il dettaglio più incredibile è proprio l’iscrizione. Sull’obelisco Sallustiano venne riportato un testo “faraonico” copiato da un altro monumento: l’iscrizione di Seti I e Ramses II che si trova sull’obelisco di Piazza del Popolo. Solo che la copia fu eseguita male: alcuni segni vennero scolpiti in modo errato e altri addirittura capovolti, rendendo il contenuto incomprensibile anche per chi conoscesse l’egiziano antico.

È come se qualcuno avesse trascritto una frase in un’altra lingua invertendo lettere e parole: l’effetto finale è scenografico, ma del tutto privo di senso. E la beffa storica è che questa decorazione venne realizzata prima della vera decifrazione moderna dei geroglifici: una sorta di “finto antico” ante litteram, perfetto per Roma, dove persino gli errori diventano parte del fascino della città più bella del mondo.

Photo Credits: Shutterstock