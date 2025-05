Roma cambia veste, il nuovo piano di illuminazione trasformerà la città eterna al meglio: cosa dobbiamo aspettarci

Roma sta per intraprendere un percorso di trasformazione, grazie al nuovo piano di illuminazione pubblica per mezzo di un investimento strategico da 65 milioni di euro. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa dal Sindaco Roberto Gualtieri e e dall’Ad e Dg di Acea Fabrizio Palermo. Presenti anche l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, all’Ad e Dg di Areti Raffaele De Marco e al Presidente della Commissione LLPP Antonio Stampete.

Roma e il nuovo piano di illuminazione: di cosa si tratta

Il nuovo piano di illuminazione in arrivo a Roma nasce con lo scopo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, migliorare l’efficienza della rete e la valorizzazione del patrimonio urbano e storico-culturale della Capitale.

Per il progetto prevede un investimento di 50 milioni dal bilancio comunale, 10 per gli Apl e 15 milioni da fondi del Giubileo (suddivisi in tre anni).

Leggi anche: — Pantheon, torna la pioggia di petali di rosa per la Pentecoste

Il piano prevede cinque interventi fondamentali:

Ammodernamento della rete esistente; Potenziamento della qualità della luce e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali; Estensione delle reti nelle aree ancora sprovviste, in particolare nei quartieri periferici con 25 milioni di euro del bilancio del Campidoglio; Illuminazione dei nodi di scambio; Valorizzazione artistica dei siti storici e archeologici.

Lavori in corso

Alcuni lavori sono già stati avviati e sono in fase di attuazione. In particolare, per l’ammodernamento della rete sono in corso lavori nelle strade nell’area del Pantheon, alla Stazione Termini, nel quartiere Esquilino e nel quartiere Trieste. Per la qualità della luce a Santa Maria Maggiore, Colle Oppio e sui Lungotevere Tor di Nona, Tebaldi e in Augusta, Termini.

Per le stazioni metro e ferroviarie dove sono stati eseguiti lavori alla stazione metro C di Due Leoni-Fontana candida, metro B Pietralata e nelle stazioni ferroviarie Stella polare-P.za Vega, Vitinia-Roma Lido, Ottavia, Centro Rai. Sono in corso lavori alla stazione Metro C Finocchio e alla stazione ferroviaria Serenissima.

Per l’illuminazione artistica, sono stati effettuati i lavori sulla facciata della Basilica di San Giovanni e in corso lavori a Caracalla e Tor Marancia.

Benefici per la città

La città di Roma avrà benefici grazie al piano di illuminazione in arrivo. Nello specifico sarà ridotta la frequenza dei guasti degli impianti, migliorerà l’efficienza energetica, l’accessibilità nelle stazione sarà migliorata, sarà installata una nuova luce per gli acquedotti romani e i luoghi simbolo della Capitale.

FOTO: SHUTTERSTOCK