Via Veneto ha un nuovo motivo per farsi notare dagli amanti della buona cucina. A pochi passi dalla strada simbolo della Dolce Vita, il ristorante Da’Mare inaugura una nuova stagione gastronomica puntando su un binomio tanto raro quanto affascinante: due chef gemelle, giovani, romane e classe 2001, chiamate a guidare la cucina.

Si chiamano Benedetta e Carlotta Bruni e sono le nuove executive chef del ristorante di via Sicilia. Due percorsi diversi, una visione comune e un’idea chiara di cucina di mare: stagionale, essenziale, senza compromessi sulla qualità della materia prima.

Due gemelle ai fornelli, due ruoli ben definiti

Cresciute a Roma, le sorelle Bruni arrivano in cucina con esperienze complementari.

Benedetta ha affinato tecnica e sensibilità nei grandi indirizzi del pesce della Capitale, da Pierluigi a Pipero a Villa Domizia, occupandosi oggi dei secondi e dei dolci.

Carlotta, con un background più strutturato e manageriale maturato da Reserva e come sous chef da Numa al Circo, firma invece i primi piatti e il pane fatto in casa.

Il risultato è una cucina precisa ma mai rigida, dove i sapori sono netti e riconoscibili e il mare resta sempre protagonista.

La filosofia di Da’Mare è semplice e rigorosa: solo pescato locale e di stagione, niente pesce allevato o congelato. Il menu cambia quotidianamente in base a ciò che il mare offre, grazie anche al rapporto diretto con la famiglia Purificato di Formia, pescatori da oltre cent’anni.

Accanto al pescato del giorno non manca una selezione di ostriche francesi e irlandesi, anche rare e da piccoli produttori, pensata per incuriosire chi ama scoprire sapori nuovi.

Il menu: tra crudi, ricordi di famiglia e stagionalità

Si parte con gli antipasti freddi e i crudi, che variano ogni giorno: tartare di “pesce bianco”, carpacci e sashimi raccontano un menu in continuo movimento. Poi piatti che passano “dal mare al fuoco”, come il calamaro al curry e latte di cocco o la catalana di gamberoni.

Tra i primi spiccano la Linguina Da’Mare con pesce di scoglio e il risotto ai crostacei con il suo crudo, mentre i secondi giocano su cotture precise e abbinamenti stagionali, come il tataki di tonno con finferli o la ricciola con broccoletti e primo sale.

Il finale è un ritorno ai ricordi: tarte tatin di mele e cannella, crema inglese e gelato allo zabaione, o le bombette dolci della casa.

Pane fatto in casa e carta dei vini curata

Il pane, interamente artigianale, è un altro punto forte: panini al latte, pane ai semi, focaccia, grissini e carasau accompagnano tutto il percorso.

La carta dei vini è affidata a Marco Lazzaroni, direttore con esperienza internazionale tra Londra e Amsterdam, che firma anche la visione complessiva dell’esperienza in sala.

Un nuovo modo di vivere il mare a Via Veneto

Con circa 50 coperti, un Oyster Bar centrale e un’atmosfera rilassata ma curata, Da’Mare si propone come uno dei nuovi indirizzi da segnare in agenda per chi cerca una cucina di pesce autentica nel cuore di Roma, lontana dalle mode ma attenta ai dettagli.

A Via Veneto, il mare ha trovato due nuove voci. E parlano entrambe romano.



IL MARE IN FESTA: LA MAGIA DEI MENU NATALIZI DI DA’MARE

PER LA CENA DELLA VIGILIA E CAPODANNO

La Vigilia di Natale: un viaggio tra crudi e sapori del mare

Per la Vigilia, Da’Mare sceglie la formula alla carta, lasciando che sia il pescato del giorno a dettare il ritmo del percorso. La serata si apre con crudi e carpacci: tartare di pesce bianco, carpaccio di ricciola, sashimi di ombrina, sono solo alcune delle specialità di mare presenti in menu. Tra gli antipasti caldi emergono il calamaro al latte di cocco e curry e il salmone marinato e scottato, mentre nei primi si ritrovano i piatti simbolo del ristorante: le linguine con pesce di scoglio, il risotto ai crostacei con il suo crudo, i tubetti con cozze e broccoli.

I secondi confermano l’attenzione alla stagionalità e alla purezza dei sapori: trancio di ricciola con crema di broccoletti, tataki di tonno e pescato del giorno nelle sue interpretazioni quotidiane. Si chiude con una selezione di dessert tra cui un dolce che profuma di festa: tarte tatin di mele e cannella con crema inglese e gelato allo zabaione, una coccola finale che esalta il sapore dell’ inverno.

Capodanno: un menu degustazione dedicato alle eccellenze del mare

Per salutare l’arrivo del nuovo anno, le chef Bruni firmano un menu degustazione dal carattere elegante e deciso. Si parte con una selezione di crudi — gambero rosso, scampo, gobbetto e ostrica — che apre il percorso con un tocco di freschezza e raffinatezza.

Gli antipasti cotti celebrano due grandi classici: la catalana di gamberoni e la croccante frittura di moscardini. A seguire, il pacchero all’astice esprime la parte avvolgente della cucina delle chef, mentre la ricciola con crema di broccoletti, primo sale e olive racconta la loro sensibilità pulita, essenziale, contemporanea.

Il finale è un invito alla festa: un assortimento di panettone e pandoro con crema alla cannella, che conclude il cenone con un tocco morbido, profumato e pieno di atmosfera. Costo: 120 euro a persona, bevande escluse.



Orari

Aperto il 24 dicembre sera con menu alla carta; aperto il 31 dicembre sera con menu degustazione.

Contatti

Da’Mare

Via Sicilia, 47 – 00187 Roma

+39 06 5575 012

info@damareroma.it

www.damare.it