Roma pianterà 20mila nuovi alberi: anche tu puoi contribuire a far rinascere il verde del tuo quartiere. Ecco come segnalare le tazze vuote.

Roma si prepara a far crescere il proprio verde con 20mila nuovi alberi, per un programma che riguarda anche la vita quotidiana nei quartieri. E i cittadini della Capitale possono contribuire a questa trasformazione, aiutando a far rinascere gli spazi vicino a casa. Strade più alberate e verde da ritrovare: il piano offre l’occasione di partecipare. Ma in che modo puoi dare una mano e fare la tua parte? Ecco in che modo il verde della Città Eterna potrà ripartire anche da te.

20mila nuovi alberi a Roma: il piano per riportare il verde nelle strade

Il programma del Campidoglio prevede 19.336 nuove piantumazioni fino a dicembre 2027, con un investimento di 10 milioni di euro. Gli interventi interesseranno tutti i Municipi e serviranno soprattutto a recuperare gli spazi rimasti senza alberi e completare i filari stradali.

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Il censimento ha individuato 6.315 tazze vuote, 2.657 tombate e 8.310 ceppaie da rimuovere, oltre ad aiuole e alberi secchi. Una nuova fase per una città il cui patrimonio arboreo pubblico, secondo il Bilancio arboreo 2021-2025, conta 390.054 esemplari.

Come segnalare uno spazio nel tuo quartiere

Se hai notato una tazza arborea vuota, occupata da una ceppaia o coperta dall’asfalto? Puoi segnalarne la posizione chiamando lo 060606 oppure scrivendo a curadelverde@comune.roma.it.

Le tazze sono gli spazi del terreno destinati agli alberi, spesso ricavati nei marciapiedi: riconoscerle permette di individuare dove il verde potrebbe tornare. Il piano comprende anche 100 operatori incaricati del monitoraggio e il raddoppio dei passaggi delle autobotti durante primavera ed estate 2027. La cura degli alberi dopo la piantumazione sarà quindi parte integrante dell’intervento, per accompagnare la crescita delle nuove alberature.

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