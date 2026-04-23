Altro che crisi: Roma cresce con nuove imprese e investimenti, superando la media nazionale e confermandosi motore economico d’Italia.

Altro che crisi: Roma cambia passo e si afferma come uno dei motori più dinamici del tessuto di investimenti italiani: i numeri parlano di tante nuove imprese e di una crescita che supera di gran lunga la media nazionale, segnalando un’evoluzione significativa nel panorama economico della Capitale. Tra nuove aperture, investimenti e segnali di fiducia, la città sembra aver imboccato una traiettoria diversa.

Roma, prima in Italia per nuove imprese: numeri che raccontano una svolta oltre ogni crisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I dati del primo trimestre del 2026 certificano un cambio di passo netto: Roma è la provincia italiana con il miglior saldo imprenditoriale, con 2.391 imprese, frutto di 8.367 nuove iscrizioni a fronte di 5.976 cessazioni. Un risultato che si traduce in un tasso di crescita dello 0,55%, nettamente superiore alla media nazionale, ferma allo 0,01%.

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Un dato che pesa anche a livello complessivo: nella Capitale si concentra il 7,5% delle imprese italiane, con oltre 438 mila attività registrate. Roma guida così una classifica che vede dietro le altre grandi città come Milano e Napoli, confermandosi il principale polo di attrazione per nuove iniziative economiche.

Il Lazio trainato da Roma: crescita, fiducia e sfide aperte

Il dinamismo romano si riflette sull’intero Lazio, che si posiziona al primo posto tra le regioni italiane per saldo imprenditoriale (+2.477) e per tasso di crescita (+0,42%), in aumento rispetto all’anno precedente.

Dietro questi numeri c’è un tessuto produttivo che dimostra capacità di reazione anche in un contesto globale incerto. Le istituzioni parlano di una rinnovata attrattività, sostenuta da investimenti e progetti di rigenerazione urbana. Restano però alcune criticità, a partire dall’aumento dei costi energetici, che potrebbero incidere sulla competitività delle imprese. La sfida ora è trasformare questo slancio in crescita stabile e duratura.

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