La Capitale si è svegliata sotto la pioggia dopo una notte segnata da un violento nubifragio che ha colpito gran parte del Lazio. Tra il 9 e il 10 settembre il maltempo si è abbattuto in modo particolarmente intenso su Roma, con temporali e raffiche di vento.

Secondo i meteorologi di 3bMeteo, il culmine dell’instabilità è atteso oggi tra le 14 e le 17, quando i temporali potrebbero colpire la città con particolare forza. Per l’intera giornata sono comunque previsti cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge diffuse e venti tesi provenienti da Sud e Sud-Est.

Le precipitazioni stimate sulla Capitale raggiungono i 38 millimetri, quantità che accresce il rischio idrogeologico soprattutto lungo il corso del Tevere e nei comuni costieri. Non a caso, è stata diramata un’allerta alta in diverse aree della regione.

Rischio allagamenti

Il Lazio, una delle regioni tirreniche più esposte alla perturbazione in arrivo, resta tra le zone più critiche. I venti umidi provenienti da Sud-Ovest favoriscono rovesci di forte intensità e il rischio di nuovi nubifragi.

Temperature in calo, miglioramento in serata

Le temperature hanno subito un brusco calo e oggi non supereranno i 25 gradi, in linea con un clima decisamente più autunnale. Gli esperti prevedono un miglioramento progressivo in serata, quando la perturbazione dovrebbe attenuarsi lasciando spazio a una tregua delle piogge.

