Dal 20 al 27 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un evento che per un’intera settimana trasformerà l’Italia in un grande palcoscenico della scienza. Tra università, istituti di ricerca e centri specializzati, tutti apriranno le porte al pubblico con attività gratuite pensate per adulti e bambini. Anche Roma sarà protagonista assoluta, con un ricco calendario di iniziative che spaziano dai laboratori interattivi alle esperienze pratiche, dagli incontri con gli scienziati agli esperimenti dal vivo. Giochi, dimostrazioni e visite guidate renderanno la capitale un laboratorio diffuso, nel quale curiosità e passione per la conoscenza si faranno protagoniste assolute, offrendo a tutti la possibilità di avvicinarsi al mondo della ricerca.

