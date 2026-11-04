A Roma, come a New York, il Teatro dell’Opera diventa gratis: in arrivo 10mila ingressi gratuiti per avvicinare tutti alla lirica.

La grande lirica può diventare un’esperienza alla portata di tutti: a Roma, proprio come a New York, arriva un’iniziativa pensata per aprire le porte del teatro anche a chi non ha mai assistito a un’opera. Saranno 10mila gli ingressi gratuiti previsti per aiutarci a scoprire il fascino di arie, orchestre e spettacoli senza spendere un euro. Un’occasione per avvicinare nuovi spettatori a un patrimonio culturale ritenuto spesso molto distante, trasformando una serata a teatro in un’esperienza accessibile.

Roma come New York: 10mila ingressi gratuiti al Teatro dell’Opera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La novità riguarda il Teatro dell’Opera di Roma: a partire dal 2027, la Capitale metterà a disposizione 10mila ingressi gratuiti per gli spettacoli in cartellone. Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che punta ad avvicinare alla lirica anche chi, finora, non ha avuto occasione di frequentare il teatro.

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L’idea nasce dall’esempio di New York, dove il sindaco Zohran Mamdani ha annunciato un progetto analogo da 70mila ingressi per il Metropolitan Opera. I due sindaci hanno presentato le iniziative in un video social, tra battute e un motto scherzoso: «Veni, vidi, free-ci».

Come ottenere i biglietti gratis per il Teatro dell’Opera di Roma

L’obiettivo è quello di portare l’opera a un pubblico sempre più ampio, proseguendo il percorso già avviato con iniziative come OperaCamion, che ha fatto arrivare la musica lirica nelle piazze e nei quartieri romani.

Ma come ottenere i biglietti gratis? Al momento non sono ancora state comunicate modalità di richiesta, criteri di assegnazione o date di apertura delle prenotazioni. Secondo l’annuncio, i dettagli operativi saranno diffusi dalle istituzioni cittadine nei prossimi giorni. Per chi sogna una serata all’Opera (gratis), dunque, non resta che restare all’erta e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Photo Credits: Shutterstock

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