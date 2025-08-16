Ultima amichevole estiva giallorossa e curiosità su una squadra “senza città”

La Roma prosegue la preparazione estiva in vista della nuova stagione e affronta l’ultima amichevole prima della sfida di campionato contro il Bologna. Oggi, sabato 16 agosto 2025 alle ore 17:00, i giallorossi sono impegnati allo stadio Benito Stirpe di Frosinone contro il Neom Sports Club, formazione saudita.

Aggiornamento live: si è appena concluso il primo tempo e il punteggio è sul 2-2. Per la Roma hanno segnato Cristante e Soulé.

Dove vedere la partita

Roma–Neom è trasmessa in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), in esclusiva come annunciato dal CEO Michele Criscitiello.