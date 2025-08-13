Ultima amichevole estiva giallorossa e curiosità su una squadra “senza città”

Roma–Neom Sports Club si giocherà venerdì 16 agosto alle ore 17:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sarà l’ultima amichevole della squadra di De Rossi prima dell’inizio della stagione ufficiale. I biglietti sono già disponibili sul circuito ufficiale.

Il Neom Sports Club è una formazione della Saudi Pro League nata nel 2023 dalla trasformazione dell’ex Al-Suqoor, in seguito all’acquisizione da parte del Public Investment Fund. Nel 2024/25 ha conquistato la promozione in massima serie stabilendo il record di punti e vittorie nella First Division League saudita.

Il club prende il nome da Neom, la futuristica megalopoli sostenibile che l’Arabia Saudita sta progettando sul Mar Rosso nell’ambito del piano Saudi Vision 2030. È prevista anche la costruzione di uno stadio da circa 45.000 posti.

Una squadra senza città

Ad oggi, Neom come città non esiste ancora: è un progetto in costruzione e ci vorranno anni per completarlo. In attesa, il Neom SC disputa le proprie gare interne a Tabuk, circa 150 km dal sito del futuro insediamento. Una condizione unica nel calcio internazionale: rappresentare una città ancora solo sulla carta.

Tre giocatori da tenere d’occhio

Salman Al-Faraj – Centrocampista veterano, ex capitano dell’Al-Hilal e della nazionale saudita, arrivato il 28 luglio 2024.

– Centrocampista veterano, ex capitano dell’Al-Hilal e della nazionale saudita, arrivato il 28 luglio 2024. Nathan Zeze – Difensore francese classe 2004, talento emergente che ha rifiutato la Premier League per unirsi al Neom SC.

– Difensore francese classe 2004, talento emergente che ha rifiutato la Premier League per unirsi al Neom SC. Saïmon Bouabré – Mezzapunta francese del 2006, ex Monaco, già nel giro delle nazionali giovanili.

Dove vedere Roma–Neom

La partita dovrebbe essere visibile su Dazn, ma al momento non risulta ancora inserita nel palinsesto ufficiale: si attendono comunicazioni definitive. Per chi volesse seguire dal vivo, il Benito Stirpe di Frosinone aprirà le porte ai tifosi giallorossi e ai curiosi di scoprire questa particolare realtà calcistica.