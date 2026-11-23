A Natale Roma si riempie di piste di pattinaggio sul ghiaccio: ecco la mappa delle più belle dove divertirsi con amici e famiglia.

Le feste di Natale sono ormai alle porte e a Roma è possibile viverle mettendo i pattini e volteggiando sul ghiaccio: in giro per la Capitale, infatti, in questo periodo è possibile divertirsi con gli amici o in famiglia su diverse piste allestite in giro per la città. Ed è per questo che abbiamo messo a punto una mappa che ci permetterà di conoscerle tutte.

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Dove pattinare a Roma a Natale: dalla Nomentana a Castel Romano

Il nostro ideale percorso tra le piste di pattinaggio di Roma può partire dalla Nomentana, dove lo Sporting Club Panda offre pattinaggio libero su una pista regolamentare, accessibile ai principianti e con possibilità di noleggiare i pattini.

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Scendendo verso il centro, tappa imperdibile a Colle Oppio, dove dal 4 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027 si potrà pattinare gratuitamente con il Colosseo sullo sfondo. L’inaugurazione è prevista il 4 dicembre alle 16:30.

Si scende poi al Galoppatoio di Villa Borghese: Christmas World, dal 28 novembre al 10 gennaio, dove le scenografie natalizie convergeranno proprio sulla pista di ghiaccio. Verso ovest, ad AURA – Valle Aurelia, torna una pista accanto al centro commerciale. La tappa successiva è Olimpia Revolution, ai Colli Portuensi, un impianto con scuola di pattinaggio e sessioni libere.

Rientrando verso il Tevere, Ethica Christmas Village anima la Città dell’Altra Economia a Testaccio con mercatini equosolidali e pista sul ghiaccio, fino al 10 gennaio. Poco distante, al Gazometro Ostiense, Art Is Light (dal 4 dicembre al 9 gennaio) propone una spettacolare pista multimediale ispirata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

La rotta prosegue verso l’EUR, dove Polar Park – Natale all’EUR è previsto nei pressi del laghetto. Più a sud, Polar Park – Maximo Shopping Center abbina pattinaggio e shopping natalizio; a Mezzocammino, lo stesso circuito offre piste coperte e all’aperto, tra percorsi illuminati.

Ultima fermata a Cinecittà World, a Castel Romano: Pattiniamo, nel Regno del Ghiaccio, è una pista indoor aperta tutto l’anno.

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