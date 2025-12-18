Cosa fare a Roma a dicembre e a Natale? Scopri 5 esperienze che puoi fare solo in questo periodo dell’anno (anche gratis).

Nel mese di dicembre Roma si trasforma in una città diversa, nella quale rituali antichi e nuove tradizioni si alternano puntuali solo durante le feste. È il mese nel quale la Capitale cambia ritmo, scenografia e prospettiva, offrendo esperienze che nel resto dell’anno semplicemente non esistono. Alcune sono iconiche, altre sorprendenti, altre ancora gratuite: tutte raccontano un modo unico di vivere Roma nel periodo natalizio. Ma cosa fare a Roma a dicembre e a Natale?

Roma: cosa fare a dicembre e a Natale. Cinque esperienze natalizie da vivere solo a dicembre

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra le novità più chiacchierate c’è la ruota panoramica dell’EUR, la più alta tra quelle mobili in Italia, che per poche settimane permette di osservare dall’alto il quartiere razionalista, tra geometrie perfette e luci natalizie. Un punto di vista inedito che diventa possibile solo durante le feste.

Impossibile poi separare il Natale romano dalle giostre e dai mercatini di Piazza Navona. Qui, accanto alle bancarelle storiche e ai presepi artigianali, torna in funzione la classica giostra in legno di fine Ottocento, simbolo di un rito collettivo che si ripete identico ogni anno, ma che non smette mai di affascinare.

Dicembre è anche il mese ideale per esplorare Roma a piedi grazie alle passeggiate gratuite Anvedi!, organizzate dal Touring Club Italiano. Percorsi guidati tra quartieri, borgate e luoghi meno noti permettono di riscoprire la città lontano dagli itinerari turistici classici, con uno sguardo nuovo e accessibile a tutti.

Per chi cerca un Natale più spettacolare, Christmas World a Villa Borghese offre un grande villaggio tematico immerso nel verde, tra scenografie, performance artistiche e attrazioni pensate per adulti e bambini.

Infine, un’esperienza quasi “controcorrente” per Roma: le piste di pattinaggio sul ghiaccio, allestite in varie zone della città. Un modo insolito di vivere l’inverno nella Capitale, reso possibile solo durante il periodo natalizio.

Photo Credits: Shutterstock