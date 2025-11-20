Le feste di Natale a Roma sono fortemente a rischio e, a pochi giorni dall’inizio di dicembre, siamo già di fronte a una nuova terribile notizia che potrebbe bloccare uno dei rituali più attesi dai cittadini della Capitale e da tutti gli appassionati delle nostre tradizioni nazionali. Stiamo parlando del volo della Befana a Piazza Navona e dei celebri mercatini che la popolano. Tra ritardi nei cantieri, lavori urgenti e qualche problema che riguarda l’intera piazza, i festeggiamenti natalizi della Città Eterna si trovano di fronte un equilibrio delicato e sospeso.

Roma: il Natale a rischio per il cantiere inatteso che blocca il volo della Befana

Andiamo con ordine. A creare incertezza è il cantiere aperto pochi giorni fa al centro di Piazza Navona, come riportato da RomaToday. Praticamente, è a causa dei lavori legati alla cripta della Chiesa di Sant’Agnese in Agone, un sito di grande valore storico da anni afflitto da infiltrazioni d’acqua, che sono appena partiti grazie ai fondi del PNRR. L’apertura del cantiere – inizialmente prevista per marzo, con conclusione a ottobre 2025 – è slittata fino a coincidere proprio con il periodo natalizio e durerà fino al prossimo maggio.

Il risultato è che la storica “discesa” della Befana dal campanile della chiesa, prevista per il 6 gennaio 2026, è tecnicamente impossibile: tra impalcature e lavori in corso il punto da cui ogni anno la simpatica vecchina si cala per salutare la folla è praticamente irraggiungibile. Secondo quanto riferito dalla chiesa contattata da RomaToday, l’unica possibilità per salvare la tradizione sarebbe individuare un nuovo punto di lancio, ma i tempi sono strettissimi e l’incertezza resta alta.

Il cantiere non mette a rischio solo la Befana: anche i mercatini natalizi, pronti a partire dal 1° dicembre, si ritrovano davanti a una situazione che definire spinosa è dir poco. Pare che nei giorni scorsi fossero stati effettuati sopralluoghi per gli ultimi dettagli logistici ma, all’improvviso, la “doccia fredda” del cantiere allestito a pochi passi dalla Fontana dei Quattro Fiumi, ha fatto sì che venisse occupata gran parte dell’area per la disposizione delle bancarelle e delle attrazioni per bambini.

Al momento è dunque impossibile riprodurre il classico percorso dei mercatini e l’incognita resta altissima.

