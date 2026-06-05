Un nuovo spazio all’aperto arriva a Roma e promette di diventare una delle novità dell’estate 2026. Nel quartiere Marconi apre Flor de Maga, il nuovo botanical cocktail bar immerso in un vivaio che unisce drink, food e atmosfera tropicale in un giardino urbano trasformato in luogo di socialità.

Il progetto nasce dall’incontro tra tre realtà romane e prende forma all’interno del vivaio Fleur Garden, già attivo in zona Trastevere e recentemente rinnovato nella sede di Marconi. L’idea è quella di creare un’oasi verde in città dove vivere un’esperienza immersiva tra piante, luci e musica, senza allontanarsi dal contesto urbano.

Dal mercoledì alla domenica, a partire dalle ore 18 e fino a ottobre, lo spazio cambia volto: di giorno resta un vivaio dedicato al verde e al design botanico, mentre la sera si trasforma in un cocktail bar a cielo aperto con chioschi attivi, musica e una proposta food e beverage ispirata a atmosfere tropicali e latine.

Il nome Flor de Maga richiama il fiore nazionale di Porto Rico e racconta l’anima internazionale del progetto, pensato come un viaggio tra culture e suggestioni esotiche.

Cocktail e ispirazioni tropicali

La drink list si sviluppa attorno al tema della Santeria, con cocktail che reinterpretano grandi classici in chiave contemporanea. Tra le proposte figurano lo Yemayà, twist sulla Caipirinha con cachaca e mango, e la Santeria, rivisitazione del Gin Fizz. Non manca Oyà, versione estiva del Paloma a base tequila, mentre Elegguà unisce vodka al cetriolo, lime e cardamomo. Chiude la selezione Changò, aperitivo botanico in stile italiano.

Food, musica e atmosfera

Accanto ai cocktail, il locale propone una selezione di tapas pensate per accompagnare le serate estive: maritozzo con pulled pork, tacos, pan brioche con alici, catalana di mare, taglieri di verdure e formaggi, fino a opzioni vegetariane come hummus di ceci e caponatina.

A completare l’esperienza c’è un palinsesto musicale che spazia dai dj set con sonorità latine ai live del venerdì, trasformando il vivaio in un punto di ritrovo serale per tutta la stagione.

Un progetto tra verde e nightlife

“Un concept semplice e popolare, pensato per accogliere tutti”, spiegano i protagonisti del progetto, che unisce il mondo del verde con quello della mixology e dell’intrattenimento serale. L’obiettivo è creare un luogo in cui natura e città si incontrano, offrendo un’esperienza immersiva e informale.

Con Flor de Maga, Roma aggiunge così un nuovo spazio estivo che fonde botanica, design, musica e convivialità, trasformando un vivaio in un giardino tropicale nel cuore della città.

Orari

Aperto dal mercoledì alla domenica dalle 18.00 all’01.00



Contatti

Flor de Maga (dentro vivaio Fleur Garden)

Viale Guglielmo Marconi 698, Roma

Email: flordemagaroma@gmail.com

Tel: 334 295 4753