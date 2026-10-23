A Roma il Museo di street art incontra la memoria: il 24 e 25 ottobre visite gratuite tra murales e Pietre d’inciampo.

Roma si prepara a diventare un racconto a cielo aperto, dove i colori della street art incontrano il valore della memoria. Sabato 24 e domenica 25 ottobre sarà possibile partecipare a visite gratuite per osservare la città da una prospettiva diversa: non solo monumenti e palazzi, ma anche immagini, strade e tracce del passato. Una nuova occasione per scoprire in che modo l’arte e la storia possano dialogare, trasformando una passeggiata in una piccola scoperta.

A Roma apre il Museo di Arte Urbana sulle Migrazioni: murales e street art da scoprire gratuitamente

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La proposta rientra nella trentesima edizione di Monumenti Aperti, la manifestazione che valorizza il patrimonio italiano. Quest’anno coinvolge 800 monumenti, 85 comuni e tutte le 20 regioni italiane e fa tappa nel Municipio V di Roma.

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Sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 12, il pubblico potrà visitare il Museo di Arte Urbana sulle Migrazioni (M.A.U.Mi.), in via Casilina 634. Nel giardino di Casa Scalabrini 634, i murales danno forma alle storie delle migrazioni e alle culture che hanno contribuito a costruire l’identità romana. Nato da ricerche storiche, sociologiche e antropologiche del Centro Studi Emigrazione Roma, il progetto ha accolto oltre 4.000 visitatori negli ultimi tre anni, promuovendo dialogo e inclusione.

Domenica 25 ottobre, spazio invece alla memoria della Resistenza con il Museo Open Air delle Pietre d’inciampo di Tor Pignattara. L’itinerario, curato dall’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros, parte alle 10 da via Gabrio Serbelloni 57/b.

Le piccole targhe in ottone, ideate dall’artista Günter Demnig e incastonate nei marciapiedi davanti alle abitazioni delle vittime del nazifascismo, restituiscono nomi e storie a chi rischierebbe di essere dimenticato.

Due percorsi differenti, dunque, accomunati dall’idea di una città che custodisce e condivide le proprie memorie. Entrambe le visite sono gratuite e senza prenotazione. Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo: info@ecomuseocasilino.it

Photo Credits: Imago Mundi OdV

Photo Credits: Imago Mundi OdV

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