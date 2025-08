A Roma ci sono alcuni musei in cui si entra sempre gratis: ecco quali sono e quando è possibile visitarli, tutti i dettagli

A Roma è impossibile stare con le mani in mano, tante sono le cose da fare e gli eventi da seguire. Per non parlare dei musei aperti e mostre disponibili dove poter trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della storia.

Così dopo aver gustato un piatto di carbonara e un bicchiere di vino, cosa c’è di meglio che entrare in un museo e lasciarsi incantare dalla meraviglia del posto, per di più se è gratis?

Roma musei gratis: quali sono

Sono tanti i musei di Roma in cui si entra gratis, ecco la lista:

Accademia Nazionale di San Luca

Casa Museo Giacinto Scelsi

Casa Museo Hendrik Christian Andersen

Casa Museo Mario Praz

Museo Boncompagni Ludovisi

Museo Carlo Bilotti – Aranceria di Villa Borghese

Museo degli strumenti musicali dell’Accademia di Santa Cecilia (Musa)

Museo della Liberazione (è gradito un contributo volontario alle spese

del Museo, da versare direttamente nella cassetta all’ingresso)

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Museo della Via Ostiense – Porta San Paolo

Museo delle Mura

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Ferroviario del trasporto Atac

Museo Fondazione Venanzo Crocetti

Museo Napoleonico di Roma

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo Storico della Liberazione

Museo Numismatico della Zecca Italiana

Pantheon

Studio del Pittore Francesco Trombadori

Studio di Luigi Pirandello

Villa di Massenzio

Altre info

Questi sono solo alcuni dei musei presenti nella Capitale, altri sia statali che civici, con ingresso a pagamento possono essere visitati gratuitamente ogni prima domenica del mese.

Poi ancora, nei Musei Vaticani l’ingresso è gratuito solo l’ultima domenica del mese, ma c’è ovviamente un po’ di fila. Il trucco per evitare la coda è quello di prenotare una visita guidata. Qualora si volesse la guida, bisognerà ovviamente pagarla.

Altra opportunità offerta ai residenti e agli studenti a Roma, è quella di acquistare la mic card che, con soli 5 euro dà il il diritto di accedere in modo gratuito in tutti i musei civici di Roma.

