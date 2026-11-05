Musei in Musica torna a Roma il 21 novembre: arte, concerti e spettacoli nei musei civici, eccezionalmente aperti fino alle 2 di notte.

Roma si prepara a vivere una notte speciale, nella quale arte, cultura e musica si incontreranno in un’atmosfera incredibilmente suggestiva. Sabato 21 novembre 2026, i musei civici della Capitale apriranno eccezionalmente le loro porte fino alle 2 di notte, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di vivere un’esperienza diversa dal solito. Un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire le bellezze della Città Eterna accompagnato dalle emozioni della musica.

Musei in Musica 2026: tutti i musei aperti a Roma sabato 21 novembre

Torna anche quest’anno Musei in Musica, una manifestazione ormai giunta alla sedicesima edizione, che sabato 21 novembre trasformerà i musei romani in palcoscenici per concerti e spettacoli dal vivo.

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Dalle 20 alle 2 di notte sarà possibile visitare luoghi straordinari come i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano, il Museo di Roma e quello di Trastevere.

Parteciperanno anche i Musei di Villa Torlonia, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Napoleonico, il Museo Civico di Zoologia e altre sedi del circuito capitolino.

Promossa da Roma Capitale e organizzata da Zètema Progetto Cultura, l’iniziativa proporrà una serie di esibizioni musicali e spettacoli dal vivo all’interno degli spazi museali.

Il programma dettagliato degli artisti e delle esibizioni deve ancora essere annunciato, ma quel che è certo è che ci troveremo di fronte ad una serie di spettacoli da non perdere.

Per quanto riguarda i biglietti, è previsto un ingresso simbolico indicato a 1 euro, ma tariffe e condizioni definitive attendono conferma ufficiale. Per aggiornamenti sul calendario e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il portale dei Musei in Comune oppure contattare lo 060608.

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