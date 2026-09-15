A Roma il 26 e 27 settembre musei e siti storici aprono in via straordinaria: in molti casi l’ingresso costerà soltanto 1 euro.

A Roma, perdersi nella cultura è possibile praticamente sempre, ma nel fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tanti musei, siti storici e spazi solitamente meno accessibili saranno protagonisti di un weekend tra arte, storia e aperture straordinarie, con la possibilità, in molti casi, di entrare al prezzo simbolico di 1 euro. Un’occasione perfetta per riscoprire la Capitale attraverso il suo patrimonio.

Giornate Europee del Patrimonio 2026: cosa vedere a Roma e in quali musei si potrà entrare con 1 euro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando dell’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Il tema scelto per il 2026 è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

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Il programma romano comprende visite e aperture particolari. Sabato 26 settembre l’Archivio Centrale dello Stato ospiterà la mostra L’identità sospesa, mentre la Biblioteca Casanatense aprirà il suo Salone Monumentale dalle 9 alle 13. Sono previste inoltre visite gratuite a Villa Ada Savoia. Domenica 27 settembre le iniziative coinvolgeranno anche la via Appia Antica.

La parte forse più attesa è quella della serata di sabato 26 settembre, quando i musei statali aderenti potranno prolungare l’apertura proponendo un biglietto simbolico da 1 euro, fatte salve le gratuità previste dalla legge.

Tra le adesioni già confermate figura il MUCIV – Museo delle Civiltà all’EUR. Nelle precedenti edizioni hanno partecipato anche nomi amatissimi come Galleria Borghese, Palazzo Barberini, Castel Sant’Angelo, Villa Giulia, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Terme di Caracalla. Il calendario definitivo è ancora in aggiornamento e potrebbero aggiungere alcuni luoghi meravigliosi da non perdersi assolutamente.

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