Guidare a Roma è già una sfida, ma c’è una strada “trappola” dove piovono multe a ritmo di record: c’è chi ne ha prese 13.

Tutti sappiamo che guidare a Roma certe volte è una vera e propria sfida ma c’è un tratto della Capitale che è di sicuro la strada che detiene un record: è quella dove si comminano più multe. Un normale tragitto si trasforma spesso in una vera e propria lotteria di verbali, dato che molti automobilisti vengono sanzionati senza nemmeno accorgersene. Anche perché non si tratta di una sosta in doppia fila o magari di una distrazione al semaforo, ma di un accumulo quasi compulsivo di multe prese a ripetizione. Tanto che c’è addirittura chi è stato multato 13 volte. Ma qual è questa strada così “pericolosa”?

Roma: la strada che detiene il record multe: dove si trova e perché si può essere multati anche 13 volte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo i dati più recenti sugli incassi da sanzioni stradali, Roma è stabilmente tra i Comuni che riscuotono più multe in Italia. Nel 2025 si colloca subito dietro Milano, con introiti importanti anche se in calo rispetto all’anno precedente.

Ma dentro questo scenario generale, c’è un caso che spicca particolarmente, dato che nella Capitale c’è una strada diventata famosa proprio per l’altissimo numero di verbali e per le polemiche che si porta dietro.

Si tratta di via Laurentina, in particolare il tratto di circa 8 chilometri compreso tra il cimitero e il bivio delle Quattro Strade, verso il confine con Pomezia. Qui il limite di velocità è stato abbassato a 50 km/h, una soglia che molti automobilisti considerano difficile da mantenere su una carreggiata ampia, con lunghi rettilinei e tratti in pendenza. Sul tratto sarebbero stati installati 5 autovelox, spesso giudicati “poco visibili”, e diversi automobilisti hanno presentato ricorso contestando segnaletica, legittimità del limite e modalità dei controlli.

Il risultato è presto detto: sanzioni a raffica per eccesso di velocità e un caso emblematico, quello di una donna avrebbe ricevuto 13 multe in pochi giorni.

Photo Credits: Shutterstock