A Roma già nel 1741 si multava chi gettava i rifiuti in strada: lo testimonia una lapide ancora visibile. Dove si trova e cosa c’è scritto?

Quello dei rifiuti abbandonati in strada è un problema con il quale Roma deve fare i conti da molto più tempo di quanto si possa immaginare. A dimostrarcelo è una particolare lapide risalente al 1741, che ancora oggi possiamo ammirare passeggiando per la Capitale. Un’epigrafe che ci racconta come già nel Settecento fosse prevista una multa per chi gettava l’immondizia a terra. Ma dove si trova questa testimonianza del passato e che cosa c’è scritto esattamente?

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La lapide di via dei Pettinari: quando a Roma era vietato fare «mondezzaro»

Andiamo con ordine e partiamo dal princpio. Per scoprire questa particolare testimonianza della Roma pontificia dobbiamo recarci in via dei Pettinari, nel rione Regola, lungo la strada che conduce a Ponte Sisto. Qui, incastonata nel muro di un edificio, si trova una lapide che riporta il divieto di “gettare immondizie e fare mondezzaro”, ovvero di trasformare la strada in una sorta di discarica.

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L’iscrizione fa riferimento a un editto emanato il 1° marzo 1741, con l’anno inciso nella forma MDCCXXXXI, e stabilisce una multa di dieci scudi, oltre a eventuali altre pene decise dalle autorità.

A emanare il divieto era il Presidente delle Strade, un alto funzionario della Curia romana incaricato di vigilare sul decoro cittadino, che si avvaleva dell’opera di scopatori e carrettieri. All’epoca, i rifiuti dovevano essere depositati in luoghi prestabiliti e secondo orari precisi, ma non tutti rispettavano le disposizioni. Anche perché era diffusa l’abitudine di svuotare persino i vasi da notte direttamente in strada.

La sanzione, peraltro, era tutt’altro che simbolica: dieci scudi potevano equivalere a parecchie giornate di lavoro. Un deterrente economico decisamente significativo per l’epoca.

Photo Credits: Annarita Canalella

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