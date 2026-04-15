Roma si riempie di cultura dal 17 al 23 aprile: mostre, visite e itinerari tra musei e luoghi nascosti della città da scoprire.

Roma torna a vivere una settimana all’insegna della cultura, con un calendario fitto di appuntamenti e mostre che attraversa musei, ville storiche e luoghi meno conosciuti della città: dal 17 al 23 aprile, la Capitale si anima con iniziative dedicate all’arte, alla storia e alla divulgazione, offrendo occasioni per scoprire il patrimonio cittadino da prospettive nuove e coinvolgenti.

LEGGI ANCHE: Il ‘Parnassus’ di Letizia Cariello alla GAM: «Un luogo che non chiude ma apre»

Mostre, incontri e grandi eventi promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, tra musei e ville storiche di Roma dal 17 al 23 aprile

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il programma promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali mette al centro un’offerta ampia e trasversale. Tra gli appuntamenti principali spicca la mostra “Pedro Cano: Siete e Roma” al Casino dei Principi di Villa Torlonia, con oltre cento opere dedicate anche al legame tra l’artista e la città.

LEGGI ANCHE:– Primo Maggio Roma, primi nomi e una sorpresa per i fan del rock italiano

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi prosegue invece il ciclo “Libri al Museo”, con incontri dedicati alla storia e alla letteratura, mentre sempre nella stessa sede si affronta il tema dell’accessibilità nei luoghi culturali. Spazio anche alla scrittura femminile al Museo di Roma in Trastevere e alla divulgazione scientifica al Museo Civico di Zoologia.

Non mancano eventi legati alla memoria storica: dal 23 aprile prende il via il calendario per la Festa della Resistenza, con aperture straordinarie, visite guidate e percorsi tematici tra Archivio Storico Capitolino e Villa Torlonia.

Si parte venerdì 17 aprile con incontri al Museo di Roma e proiezioni alla Casa del Cinema. Da non perdere “GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925–2025”, pensato per celebrare i 100 anni della Galleria.

Sabato 18 spazio alla mostra di Pedro Cano, alle passeggiate sul Gianicolo e agli spettacoli del Planetario. Domenica 19 attività per famiglie e nuovi eventi astronomici.

Martedì 21 protagonista il compleanno di Roma con visite tra musei e quartieri storici, mentre mercoledì 22 si entra nei luoghi più nascosti come la Torre del Papito e la Villa di Massenzio. Gran finale giovedì 23 aprile con appuntamenti sulla memoria, incontri culturali e visite speciali tra storia e contemporaneità.

Photo Credits: WPS