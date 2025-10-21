Millenni prima dei Cesari, Roma era una savana abitata da elefanti, rinoceronti e… Neanderthal (a Montesacro).

Migliaia di anni prima dei Fori Imperiali e delle legioni, quella che oggi è Roma era una savana. Là dove nella contemporaneità scorrono auto in un traffico a volte estremo, un tempo vagavano elefanti, rinoceronti e ippopotami. E tra loro, a Roma c’erano i primi Neanderthal d’Europa: due individui vissuti circa 250.000 anni fa, scoperti proprio a Montesacro, lungo le sponde dell’Aniene. Un passato remoto, sepolto sotto metri di storia che vogliamo riscoprire.

Roma, Montesacro, culla dei Neanderthal: la più antica comunità d’Europa tra Aniene e tangenziale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel 1929, durante gli scavi di una cava di ghiaia in zona Saccopastore – l’attuale quartiere Montesacro – il duca Mario Grazioli trovò un cranio umano antico a sei metri di profondità. Sei anni dopo, nel 1935, i paleontologi Alberto Carlo Blanc e Henri Breuil ne rinvennero un secondo, insieme a resti di elefanti, ippopotami, rinoceronti e utensili in pietra.

Le analisi dell’Università “La Sapienza” di Roma e di Madison (Wisconsin) hanno poi datato i reperti a circa 250mila anni fa, rendendoli i più antichi Neanderthal mai scoperti in Italia – e tra i più antichi d’Europa. I due crani, noti come Saccopastore I e Saccopastore Il, appartenevano a una giovane donna e a un uomo adulto. Oggi sono conservati al Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi” della Sapienza.

All’epoca del Pleistocene, il clima del Lazio era tropicale: l’Aniene scorreva tra paludi e savane dove vivevano pachidermi e predatori. Nei dintorni, da Casal de’ Pazzi a Ponte Mammolo, gli archeologi hanno trovato tracce di altri antichi insediamenti umani e animali, oggi visitabili nei musei dedicati.

Possiamo dire che oggi, sotto i palazzi ​di Montesacro, dormono le radici più ​antiche di Roma, quelle dei Neanderthal.

Photo Credits: Shutterstock