Giubileo dei Giovani dal 28 luglio al 3 agosto prevista la messa con Papa Leone XIV, sicurezza incrementata: tutti i dettagli

Dal 28 luglio al 3 agosto 2025 si terrà il Giubileo dei Giovani e per l’occasione il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha lavorato ad una strategia riguardante le misure di sicurezza che saranno ampliate: sono previsti rinforzi per le forze dell’ordine da parte dell’Italia, Spagna, Francia e Polonia.

Giubileo Giovani: nuove misure di sicurezza per l’evento

Il prefetto Giannini ha comunicato che sarà attuata una norma di sicurezza diversa e specifica per garantire ordine durante il Giubileo dei Giovani a Roma. Nello specifico, l’area di Tor Vergata sarà la più attenzionata, dato che nelle giornate del 2 e del 3 agosto è prevista la messa con Papa Leone XIV.

“Abbiamo disposto delle misure di interdizione aerea, in particolare dei servizi antidrone, e un’attenzione ai vari varchi che ci saranno dove, nonostante le centinaia di migliaia di persone che verranno, faremo i controlli a ogni persona non a campione – ha dichiarato Giannini -. È necessario in questa contingenza internazionale. Anche se non abbiamo nessun segnale di alcun tipo, è obbligatorio in questo momento”.

Tanti agli appuntamenti organizzati nel corso del Giubileo che vedranno tanti giovani avvicinarsi a San Pietro e alle attività religiose.

Maggiori controlli

Un altro aspetto importante riguarda i controlli. Il prefetto ha dichiarato che saranno controllati i bagagli ai varchi. Saranno presenti maggiori apparati a controllo veloce nelle varie postazioni, identificate nei percorsi specifici.

Sono previsti, inoltre, contingenti da tutta Italia. Saranno poi implementate attività antiborseggio, antiabusivismo, dislocate pattuglie lungo gli itinerari che verranno poi protette.

Data l’affluenza di giovani provenienti da ogni parte del mondo, sono previsti migliaia di persone, le forze dell’ordine saranno supportate anche da colleghi polacchi, francesi. Si preannuncia un evento unico che porterà tante emozioni a Roma.

FOTO: SHUTTERSTOCK