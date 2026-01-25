Roma-Milan è senza dubbio uno dei match più attesi della 22ª giornata di Serie A, nonché il secondo grande scontro del weekend dopo Juventus-Napoli. Allo stadio Olimpico va in scena una sfida che mette in palio punti pesantissimi nella corsa al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League.

Due squadre divise da obiettivi comuni e da un equilibrio che promette spettacolo, intensità e tensione agonistica fino all’ultimo minuto.

I precedenti e il match d’andata

Nel match di andata fu il Milan ad avere la meglio, imponendosi 1-0 grazie alla rete di Pavlovic e al rigore parato da Maignan su Dybala nel finale. I numeri sorridono ai rossoneri: la Roma è infatti la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie nella storia della Serie A, con 81 successi su 181 confronti complessivi.

Allegri avverte: “Partita tecnica e decisiva per la Champions”

Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha invitato alla massima cautela:

“È un momento importante della stagione, ci giochiamo l’accesso in Champions. Dobbiamo pensare solo al campo: sarà una bella partita contro una squadra che lotta come noi per i primi quattro posti.”

Il tecnico rossonero ha poi elogiato la Roma di Gasperini:

“La Roma rispecchia il suo allenatore: è aggressiva, ma anche molto solida in fase difensiva, la migliore del campionato sotto questo aspetto. Servirà una partita molto tecnica.”

Parole importanti anche per Paulo Dybala, possibile uomo chiave del match:

“Ha un’intelligenza superiore e una qualità rara. Ne esistono pochi come lui.”

Le condizioni di Leão e le scelte di formazione

Sul fronte formazione, Allegri ha fatto il punto su alcuni singoli:

Leão sarà a disposizione, nonostante un piccolo problema fisico da gestire

sarà a disposizione, nonostante un piccolo problema fisico da gestire Saelemaekers è in miglioramento e verrà valutato fino all’ultimo

è in miglioramento e verrà valutato fino all’ultimo Gimenez resta indisponibile, ma sarà una risorsa per il finale di stagione

“Leão ha talento e qualità enormi. È cresciuto molto, ma deve trovare maggiore continuità: è un passaggio naturale per chi ha questo tipo di talento.”

Roma-Milan: data, orario e informazioni utili

Partita: Roma-Milan

Roma-Milan Competizione: Serie A

Serie A Data: domenica 25 gennaio 2026

domenica 25 gennaio 2026 Orario: ore 20:45

ore 20:45 Stadio: Olimpico, Roma

Olimpico, Roma Arbitro: Colombo (Como)

Colombo (Como) VAR: Di Bello

Di Bello AVAR: Abisso

Dove vedere Roma-Milan in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

In TV:

Smart TV compatibili con app DAZN

PlayStation, Xbox

Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast

TIMVISION Box

Gli abbonati DAZN + Sky potranno seguire il match anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

In streaming:

Sito ufficiale DAZN

App DAZN su smartphone, tablet e PC

⚠️ È necessario un abbonamento attivo.

Probabili formazioni Roma-Milan

Roma (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Angelino, Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Hermoso

Diffidati: Wesley

Milan (3-5-2)

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Allenatore: Allegri

Indisponibili: Gimenez

Diffidati: Fofana