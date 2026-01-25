Roma-Milan è senza dubbio uno dei match più attesi della 22ª giornata di Serie A, nonché il secondo grande scontro del weekend dopo Juventus-Napoli. Allo stadio Olimpico va in scena una sfida che mette in palio punti pesantissimi nella corsa al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League.

Due squadre divise da obiettivi comuni e da un equilibrio che promette spettacolo, intensità e tensione agonistica fino all’ultimo minuto.

I precedenti e il match d’andata

Nel match di andata fu il Milan ad avere la meglio, imponendosi 1-0 grazie alla rete di Pavlovic e al rigore parato da Maignan su Dybala nel finale. I numeri sorridono ai rossoneri: la Roma è infatti la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie nella storia della Serie A, con 81 successi su 181 confronti complessivi.

Allegri avverte: “Partita tecnica e decisiva per la Champions”

Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha invitato alla massima cautela:

“È un momento importante della stagione, ci giochiamo l’accesso in Champions. Dobbiamo pensare solo al campo: sarà una bella partita contro una squadra che lotta come noi per i primi quattro posti.”

Il tecnico rossonero ha poi elogiato la Roma di Gasperini:

“La Roma rispecchia il suo allenatore: è aggressiva, ma anche molto solida in fase difensiva, la migliore del campionato sotto questo aspetto. Servirà una partita molto tecnica.”

Parole importanti anche per Paulo Dybala, possibile uomo chiave del match:

“Ha un’intelligenza superiore e una qualità rara. Ne esistono pochi come lui.”

Le condizioni di Leão e le scelte di formazione

Sul fronte formazione, Allegri ha fatto il punto su alcuni singoli:

  • Leão sarà a disposizione, nonostante un piccolo problema fisico da gestire
  • Saelemaekers è in miglioramento e verrà valutato fino all’ultimo
  • Gimenez resta indisponibile, ma sarà una risorsa per il finale di stagione

“Leão ha talento e qualità enormi. È cresciuto molto, ma deve trovare maggiore continuità: è un passaggio naturale per chi ha questo tipo di talento.”

Roma-Milan: data, orario e informazioni utili

  • Partita: Roma-Milan
  • Competizione: Serie A
  • Data: domenica 25 gennaio 2026
  • Orario: ore 20:45
  • Stadio: Olimpico, Roma
  • Arbitro: Colombo (Como)
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Abisso

Dove vedere Roma-Milan in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

In TV:

  • Smart TV compatibili con app DAZN
  • PlayStation, Xbox
  • Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast
  • TIMVISION Box

Gli abbonati DAZN + Sky potranno seguire il match anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

In streaming:

  • Sito ufficiale DAZN
  • App DAZN su smartphone, tablet e PC

⚠️ È necessario un abbonamento attivo.

Probabili formazioni Roma-Milan

Roma (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
Allenatore: Gasperini
Indisponibili: Angelino, Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Hermoso
Diffidati: Wesley

Milan (3-5-2)

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Allenatore: Allegri
Indisponibili: Gimenez
Diffidati: Fofana