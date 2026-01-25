Roma-Milan è senza dubbio uno dei match più attesi della 22ª giornata di Serie A, nonché il secondo grande scontro del weekend dopo Juventus-Napoli. Allo stadio Olimpico va in scena una sfida che mette in palio punti pesantissimi nella corsa al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League.
Due squadre divise da obiettivi comuni e da un equilibrio che promette spettacolo, intensità e tensione agonistica fino all’ultimo minuto.
I precedenti e il match d’andata
Nel match di andata fu il Milan ad avere la meglio, imponendosi 1-0 grazie alla rete di Pavlovic e al rigore parato da Maignan su Dybala nel finale. I numeri sorridono ai rossoneri: la Roma è infatti la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie nella storia della Serie A, con 81 successi su 181 confronti complessivi.
Allegri avverte: “Partita tecnica e decisiva per la Champions”
Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha invitato alla massima cautela:
“È un momento importante della stagione, ci giochiamo l’accesso in Champions. Dobbiamo pensare solo al campo: sarà una bella partita contro una squadra che lotta come noi per i primi quattro posti.”
Il tecnico rossonero ha poi elogiato la Roma di Gasperini:
“La Roma rispecchia il suo allenatore: è aggressiva, ma anche molto solida in fase difensiva, la migliore del campionato sotto questo aspetto. Servirà una partita molto tecnica.”
Parole importanti anche per Paulo Dybala, possibile uomo chiave del match:
“Ha un’intelligenza superiore e una qualità rara. Ne esistono pochi come lui.”
Le condizioni di Leão e le scelte di formazione
Sul fronte formazione, Allegri ha fatto il punto su alcuni singoli:
- Leão sarà a disposizione, nonostante un piccolo problema fisico da gestire
- Saelemaekers è in miglioramento e verrà valutato fino all’ultimo
- Gimenez resta indisponibile, ma sarà una risorsa per il finale di stagione
“Leão ha talento e qualità enormi. È cresciuto molto, ma deve trovare maggiore continuità: è un passaggio naturale per chi ha questo tipo di talento.”
Roma-Milan: data, orario e informazioni utili
- Partita: Roma-Milan
- Competizione: Serie A
- Data: domenica 25 gennaio 2026
- Orario: ore 20:45
- Stadio: Olimpico, Roma
- Arbitro: Colombo (Como)
- VAR: Di Bello
- AVAR: Abisso
Dove vedere Roma-Milan in TV e streaming
La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
In TV:
- Smart TV compatibili con app DAZN
- PlayStation, Xbox
- Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast
- TIMVISION Box
Gli abbonati DAZN + Sky potranno seguire il match anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky).
In streaming:
- Sito ufficiale DAZN
- App DAZN su smartphone, tablet e PC
⚠️ È necessario un abbonamento attivo.
Probabili formazioni Roma-Milan
Roma (3-4-2-1)
Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
Allenatore: Gasperini
Indisponibili: Angelino, Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Hermoso
Diffidati: Wesley
Milan (3-5-2)
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Allenatore: Allegri
Indisponibili: Gimenez
Diffidati: Fofana