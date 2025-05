Roma-Milan: data, orario e dove vederla in diretta

Partita: Roma-Milan

Roma-Milan Data: Domenica 18 maggio

Domenica 18 maggio Orario: 20:45

20:45 Diretta TV e Streaming: DAZN

Per seguire Roma-Milan in diretta:

In TV: è necessario scaricare l’app DAZN su una smart TV compatibile , oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick , Google Chromecast , TIMVISION Box , o console PlayStation/Xbox .

è necessario scaricare l’app DAZN su una , oppure utilizzare dispositivi come , , , o console . In streaming: è possibile guardare il match su PC, smartphone o tablet tramite l’app DAZN, oppure collegarsi al sito ufficiale dazn.com da browser.

Telecronaca

Telecronista: Edoardo Testoni

Edoardo Testoni Commento tecnico: Emanuele Giaccherini

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2):

Svilar; Celik, Mancini (C), Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulè, Shomurodov.

Allenatore: Claudio Ranieri

MILAN (3-4-2-1):

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Jimenez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez.

Allenatore: Sergio Conceicao

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Locali a Roma per vedere le partite di calcio gratis

Vuoi vedere la partita in un locale in compagnia di altri tifosi? Ecco un elenco di locali a Roma dove è possibile vedere le partite di calcio, suddivisi per zona:

Centro Storico

Abbey Theatre Irish Pub (Via del Governo Vecchio, 51): Pub irlandese con maxi schermi e atmosfera vivace.

(Via del Governo Vecchio, 51): Pub irlandese con maxi schermi e atmosfera vivace. The Shamrock Irish Pub (Via del Colosseo, 1/C): Pub storico vicino al Colosseo, ideale per vedere le partite in compagnia.

(Via del Colosseo, 1/C): Pub storico vicino al Colosseo, ideale per vedere le partite in compagnia. Finnegan Irish Pub (Via Leonina, 66): Pub irlandese con schermi multipli e ottima selezione di birre.

(Via Leonina, 66): Pub irlandese con schermi multipli e ottima selezione di birre. Fiddler’s Elbow (Via dell’Olmata, 43): Pub accogliente con schermi per la visione delle partite.

(Via dell’Olmata, 43): Pub accogliente con schermi per la visione delle partite. The Public House (Via delle Tre Cannelle, 8): Pub con atmosfera da stadio e maxi schermo.

(Via delle Tre Cannelle, 8): Pub con atmosfera da stadio e maxi schermo. Bar dei Cerchi (Via dei Cerchi, 49): Bar con schermi e possibilità di vedere le partite all’aperto.

Trastevere

Big Star (Via Goffredo Mameli, 25): Pub con schermi e atmosfera festosa.

(Via Goffredo Mameli, 25): Pub con schermi e atmosfera festosa. Baccanale Trastevere (Via della Lungaretta, 81): Pub con schermi e possibilità di cenare durante la partita.

Altre zone

Il Clown Pub (Via Litoranea, 22): Pub con maxi schermo e possibilità di cenare durante la partita.

Angeli Rock (Via Ostiense, 193/B): Locale con maxi schermi e possibilità di cenare durante la partita.