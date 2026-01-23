oma-Milan è uno dei match più attesi della 22ª giornata di Serie A, nonché il secondo big match del weekend insieme a Juventus-Napoli. La sfida dell’Olimpico mette in palio punti pesantissimi nella corsa ai vertici della classifica e al quarto posto.

I giallorossi arrivano all’appuntamento in un ottimo momento di forma: nel nuovo anno hanno perso soltanto contro l’Atalanta e sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, oltre al successo in Europa League. Dall’altra parte il Milan di Allegri ha conosciuto una sola sconfitta stagionale, quella contro la Cremonese alla prima giornata, e insegue l’Inter capolista distante tre punti.

All’andata si impose il Milan per 1-0, grazie alla rete di Pavlovic e al rigore parato da Maignan su Dybala nel finale. I precedenti sorridono ai rossoneri: la Roma è infatti la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie in Serie A (81 successi su 181 confronti).

Roma-Milan: data, orario e informazioni utili

Partita: Roma-Milan

Roma-Milan Competizione: Serie A

Serie A Data: domenica 25 gennaio 2026

domenica 25 gennaio 2026 Orario: ore 20:45

ore 20:45 Stadio: Olimpico, Roma

Olimpico, Roma Arbitro: Colombo

Colombo Assistenti: Perrotti, M. Rossi

Perrotti, M. Rossi IV Uomo: Zufferli

Zufferli VAR: Di Bello

Di Bello AVAR: Abisso

Dove vedere Roma-Milan in TV

La partita Roma-Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguirla in TV:

tramite smart TV compatibili con l’app DAZN

con l’app DAZN su PlayStation, Xbox , Amazon Fire TV Stick , Google Chromecast

, , tramite TIMVISION Box

Gli abbonati DAZN + Sky potranno seguire il match anche sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Dove vedere Roma-Milan in diretta streaming

La sfida dell’Olimpico sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN, accedendo:

al sito ufficiale DAZN da browser

da browser all’app DAZN su smartphone, tablet e PC

È necessario un abbonamento attivo.

Probabili formazioni Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

Allenatore: Gasperini

MILAN (3-5-2)

Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Allenatore: Allegri