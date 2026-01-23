oma-Milan è uno dei match più attesi della 22ª giornata di Serie A, nonché il secondo big match del weekend insieme a Juventus-Napoli. La sfida dell’Olimpico mette in palio punti pesantissimi nella corsa ai vertici della classifica e al quarto posto.
I giallorossi arrivano all’appuntamento in un ottimo momento di forma: nel nuovo anno hanno perso soltanto contro l’Atalanta e sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, oltre al successo in Europa League. Dall’altra parte il Milan di Allegri ha conosciuto una sola sconfitta stagionale, quella contro la Cremonese alla prima giornata, e insegue l’Inter capolista distante tre punti.
All’andata si impose il Milan per 1-0, grazie alla rete di Pavlovic e al rigore parato da Maignan su Dybala nel finale. I precedenti sorridono ai rossoneri: la Roma è infatti la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie in Serie A (81 successi su 181 confronti).
Roma-Milan: data, orario e informazioni utili
- Partita: Roma-Milan
- Competizione: Serie A
- Data: domenica 25 gennaio 2026
- Orario: ore 20:45
- Stadio: Olimpico, Roma
- Arbitro: Colombo
- Assistenti: Perrotti, M. Rossi
- IV Uomo: Zufferli
- VAR: Di Bello
- AVAR: Abisso
Dove vedere Roma-Milan in TV
La partita Roma-Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
Sarà possibile seguirla in TV:
- tramite smart TV compatibili con l’app DAZN
- su PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast
- tramite TIMVISION Box
Gli abbonati DAZN + Sky potranno seguire il match anche sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).
Dove vedere Roma-Milan in diretta streaming
La sfida dell’Olimpico sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN, accedendo:
- al sito ufficiale DAZN da browser
- all’app DAZN su smartphone, tablet e PC
È necessario un abbonamento attivo.
Probabili formazioni Roma-Milan
ROMA (3-4-2-1)
Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
Allenatore: Gasperini
MILAN (3-5-2)
Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Allenatore: Allegri