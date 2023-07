Dal centro fino in periferia, i migliori locali di Roma dove l’happy hour diventa un’esperienza unica da provare e riprovare.

Sorseggiare un calice di vino da soli o un boccale di birra in compagnia? La scelta è tutta vostra, l’importante è che per il vostro aperitivo a buffet a Roma scegliate il locale giusto!

La capitale offre innumerevoli luoghi per trascorrere qualche ora di relax dopo una giornata di studio o di lavoro. Ma quale soglia varcare per essere certi di non sbagliare?

Proviamo a darvi una mano, suggerendovi cinque tra i migliori locali per il vostro aperitivo a buffet a Roma: non una vera e propria classifica ma una gustosa bussola per il palato.

De Santis Santa Croce

A due passi dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme, tra San Giovanni e l’Esquilino, l’aperitivo di De Santis Santa Croce persegue un solo valore, al di là delle mode passeggere: la qualità. Una volta varcato l’uscio, l’artigianalità va in scena: la grande vetrata è un sipario aperto sulla cucina e sul forno artigianale, dove sbirciare cuochi e pasticceri al lavoro.

Tra le classiche proposte dell’aperitivo, un tagliere di rustici, bruschette e sfizietti nostrani artigianali, caponatina di melanzane, cous cous, bottoncini e muffin salati, pizzette rustiche, mandorle salate e appena tostate dal nostro forno e un cestino di chips handmade. Ad accompagnare le preparazioni della cucina e le materie prime d’eccellenza, birre artigianali, drink e distillati di qualità e una ricca lista di vini, dalle etichette più conosciute alle proposte di piccole e virtuose cantine.

La location accoglie i suoi ospiti in una sala interna, dal delicato gusto retrò, o nel dehor, fruibile 12 mesi l’anno.



De Santis Santa Croce, Via di Santa Croce in Gerusalemme 17/21 – 00185, Roma

Leggi anche De Santis Santa Croce: l’aperitivo più buono, artigianale e genuino al centro di Roma Per bere e mangiare bene, non c’è bisogno di occasioni speciali. Per un aperitivo di qualità, tra l’Esquilino e San Giovanni, De Santis Santa Croce è la risposta giusta.

Partiamo da uno dei quartieri più di tendenza degli ultimi tempi, il Pigneto. Protagonista di una vera e propria rivoluzione culturale, che ha portato alla valorizzazione di questa zona della città, il Pigneto offre numerose alternative per il tempo libero. L’aperitivo più cool del momento? È quello che propone il Magnebevo – e sto ar Pigneto. Qui, si può ordinare un ottimo drink accompagnato da un tagliere di sfizi appetitosi, composto da golosità salate preparate di giorno in giorno, a garanzia della freschezza della materi prime utilizzate. A prendersi cura “del vostro spirito e del vostro palato” ci saranno Marco e Germana. Provare per credere.

Magnebevo e sto al Pigneto, via Macerata 3, Roma.

Latteria Garbatella

Se vi trovate nei pressi della Garbatella, non potete non sperimentare l’esperienza enogastronomica dell’omonima Latteria. Aperta da circa due anni e mezzo, è riuscita senza fatica a conquistare gli habitué degli aperitivi. Da consumare all’interno del locale o nel giardino esterno, alla Latteria Garbatella troverete una ricercata offerta di drink tra cocktail, vini biologici e birre artigianali. Tra un sorso e l’altro, potrete gustare deliziose preparazioni con prodotti sempre freschi. Se poi, oltre che buongustai, siete anche particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, apprezzerete certamente la recente ristrutturazione del locale realizzata con tecniche e materiali ecocompatibili.

Latteria Garbatella, Piazza Geremia Bonomelli 9, Roma.

Fafiuchè

Un bar o un negozio? Fafiuchè è entrambe le cose: un luogo in cui poter bere e mangiare ma anche un luogo in cui poter portare casa ciò che vi è piaciuto o che volete testare. La cucina propone gli autentici sapori italiani mentre da bere si può scegliere dall’ampia gamma di vini disponibili: solo la collezione di “bollicine” conta una trentina di etichette nazionali. Dopo aver assaggiato l’ottima polenta con il gorgonzola da mandar già con un buon bicchiere di Barbera, non dimenticate di curiosare tra gli scaffali: potreste scovare delle autentiche chicche enogastronomiche Made in Italy. Insomma, l’happy hour con lo shopping a Roma.

Fafiuchè, Via Madonna dei Monti 28, Roma

Passus

Come tralasciare lo storico quartiere di San Lorenzo dalla nostra esplorazione alla ricerca dei migliori aperitivi di Roma? Eccoci, dunque, a via dei Volsci dove vi attende il calore di Passus. Lontano dal frastuono, immerso in un ambiente retrò e una magica atmosfera, è il posto giusto per chi vuole concedersi una fuga dallo stress quotidiano: drink creativi con il meglio del finger food, li potrete gustare anche ascoltando dell’ottima musica jazz dal vivo (una volta a settimana).

Passus, via dei Volsci 133/134, Roma.

Etablì

Se volete dare al vostro happy hour un tocco d’eleganza cosmopolita, Etablì è il posto giusto per voi. A due passi dall’incantevole Piazza Navona, varcando l’uscio del locale, vi sembrerà di trovare “un angolo di Provenza in uno degli angoli più belli di Roma”. L’aperitivo, all’Etablì, ha un fascino tutto suo: nel salotto elegante, falso “logoro chic” potrete farvi coccolare scegliendo il vostro aperitivo tra vini delle più note cantine, cocktail di ogni tipo, ma anche amari, grappe e passiti. Da mangiare? Piatti della cucina locale – da provare il tagliere con prodotti biologici a chilometro zero – e proposte ispirate alle influenze estere, of course!

Etablì, vicolo delle Vacche 9, Roma.