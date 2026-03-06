Roma è quarta tra le migliori città d’Europa nella classifica 2026 di ‘Europe’s Best Cities’: ecco perché la Capitale è così in alto.

Roma conquista un sorprendente quarto posto nella classifica 2026 delle migliori città d’Europa. Un risultato che la proietta tra le metropoli più influenti e desiderate del continente, accanto a capitali globali e grandi hub culturali. La graduatoria, pubblicata nel report Europe’s Best Cities, analizza numerosi fattori legati alla qualità della vita, all’economia urbana e alla percezione internazionale delle città. Ma perché colloca la Città Eterna così in alto?

Roma tra le migliori città d’Europa (e prima tra le città italiane)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo il report Europe’s Best Cities 2026 di Resonance, Roma è la prima città italiana in classifica e si colloca al quarto posto assoluto in Europa, dietro solo a Londra, Parigi e Berlino. La capitale supera metropoli come Barcellona, Madrid, Amsterdam, Vienna, Copenhagen e Stoccolma, confermando il suo peso culturale e turistico a livello internazionale.

LEGGI ANCHE:– Il nome segreto di Roma, ecco quale era il vero nome della Città Eterna e perché veniva tenuto nascosto

La graduatoria considera le principali aree urbane europee con oltre 500mila abitanti e combina dati economici, indicatori di qualità urbana e percezione internazionale. Tra le città italiane, dopo Roma troviamo Milano al 18° posto, Firenze al 33°, Venezia al 48°, Torino al 65°, Bologna all’81° e Napoli al 94°.

Il risultato della Città Eterna nasce dalla combinazione di diversi fattori analizzati dal report, che valuta le città attraverso indicatori di vivibilità, attrattività e prosperità economica. Tra gli elementi che hanno spinto la Capitale ai vertici c’è soprattutto la sua straordinaria concentrazione di patrimonio storico e culturale.

Roma, ad esempio, risulta prima in Europa per “sights & landmarks”, cioè per quantità e popolarità di monumenti e luoghi iconici. A contribuire alla posizione in classifica sono anche il forte richiamo turistico internazionale, la presenza di grandi eventi e una crescente stagione di investimenti nel settore culturale e dell’ospitalità.

Il risultato è una Capitale che, pur tra le sfide tipiche delle grandi metropoli, continua a restare tra le città più amate e riconoscibili d’Europa. E nel 2026 questa reputazione trova una conferma numerica: Roma è ufficialmente tra le quattro città migliori del continente.

Photo Credits: Shutterstock