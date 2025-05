È arrivato il momento del gran finale.

Giovedì 5 giugno, le luci si abbassano e il sipario si apre sull’ultima, straordinaria serata delle MidNite Chef Pairing Nights al Nite Kong, con un ospite d’eccezione: lo chef Anthony Genovese, due stelle Michelin con Il Pagliaccio, protagonista insieme a Patrick Pistolesi di un viaggio multisensoriale tra piatti che raccontano mondi e cocktail che li esaltano.

In un’atmosfera intima, avvolgente e visionaria, l’eleganza della cucina di Genovese — contaminata, potente, personale — si intreccia con la mixology sofisticata di Pistolesi e del suo team, in una cena-evento in cui ogni sapore è una narrazione, ogni drink una nota di fondo.

Dal Foïe gras e ricciola alla focaccia con tartare di manzo, fino al dolce finale con meringa, moscovado e ciliegie, ogni piatto è una sorpresa. Il pairing? Un gioco di contrasti e armonie, con cocktail pensati per sorprendere, esaltare, completare.

🎷 Il tutto, accompagnato da musica live, come in un vero jazz club dei sogni.

Non è solo una cena: è uno spettacolo di chiusura, un inchino finale che celebra il talento e la creatività di due fuoriclasse del gusto, in uno dei luoghi più iconici della notte romana.

📍 Nite Kong – Piazza San Martino ai Monti, 8 – Roma

🕤 Inizio ore 21:30

💶 Costo: 90€

📲 Prenotazioni su piattaforma Superb

Posti limitati.

Ultima chiamata per vivere l’alta cucina come non l’avete mai assaporata.

